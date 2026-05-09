Uspješan test iznad SAD: Glavni pilot potvrdio izuzetne karakteristike Boeinga 777-9

Prvi Boeing 777-9 namijenjen Lufthansi obavio je svoj prvi let, čime je program 777X ušao u novu fazu testiranja uoči planirane certifikacije i isporuka koje Boeing trenutno očekuje tokom 2027. godine. Riječ je o prvom primjerku za njemačku avio-kompaniju koji je poletio sa potpuno opremljenom putničkom kabinom, uključujući sjedišta svih klasa i kompletne sisteme zabave tokom leta, što predstavlja važan korak u završnim pripremama za ulazak aviona u komercijalnu upotrebu.

Let je trajao tri sata i 27 minuta i izveden je iznad saveznih država Vašington (Washington) i Oregon. Boeing navodi da je cilj bio provjeravanje sistema i strukture aviona u konfiguraciji koja je veoma bliska onoj kakvu će putnici koristiti nakon isporuke. - Avion se ponašao tačno onako kako smo očekivali. Boeing 777-9 i dalje pokazuje izuzetne karakteristike u letu - rekao je glavni pilot programa 777X Ted Grejdi (Ted Grady) nakon slijetanja aviona na aerodrom Pejn Fild (Paine Field) u Everetu.

Za razliku od ranijih prototipova koji su uglavnom imali testnu unutrašnjost, ovaj avion koristi kompletno opremljenu kabinu Lufthanse. Boeing navodi da će upravo sistemi u kabini, povezivost i rad opreme za putnike sada biti među glavnim fokusima narednih testiranja. Kompanija je saopćila da je program 777X do sada sakupio više od 4.700 sati probnih letova kroz flotu razvojnih aviona, ali da i serijski primjerci poput ovog imaju važnu ulogu u završetku sertifikacionog procesa. Boeing je potvrdio da će avion prije isporuke dobiti punu šemu bojenja Lufthanse. Lufthansa je među prvim kupcima programa 777X i među avio-kompanijama koje najduže čekaju na isporuke ovog modela.