Moskva pod opsadom zbog parade: Putin bez tenkova na Crvenom trgu, stižu oštre prijetnje Kijevu

Moskva će danas na Crvenom trgu obilježiti Dan pobjede uz pojačane sigurnosne mjere, dok je privremeni prekid vatre donekle umanjio strah od mogućih ukrajinskih napada.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin trebao bi se obratiti tokom parade posvećene pobjedi nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, prazniku koji godinama koristi za demonstraciju vojne moći i jačanje podrške ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini, koja sada traje već petu godinu.

Bez teškog naoružanja

Ovoga puta parada će prvi put nakon gotovo dvije decenije biti održana bez tenkova, projektila i drugog teškog naoružanja, osim tradicionalnog preleta borbenih aviona.

Ruski zvaničnici naveli su da je promjena formata rezultat "trenutne operativne situacije", uz upozorenja na moguće ukrajinske napade. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) rekao je da su vlasti poduzele dodatne sigurnosne mjere.

Ograničen pristup

Uoči parade vlasti su ograničile pristup mobilnom internetu i uslugama tekstualnih poruka u glavnom gradu, navodeći da je riječ o mjerama radi javne sigurnosti.

Uoči obilježavanja nastavljene su i poruke o primirju. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre za petak i subotu, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) ranije najavio primirje od 6. maja, ali su obje strane međusobno optuživale jedna drugu za nastavak napada.

Prihvaćen prijedlog

Američki predsjednik Donald Trump (Donald Trump) potom je saopćio da su Rusija i Ukrajina prihvatile njegov prijedlog o prekidu vatre od subote do ponedjeljka, kao i razmjeni zarobljenika, ocijenivši da bi to mogao biti "početak kraja" rata.

Zelenski je, nakon ranije izjave da se ruske vlasti plaše da bi dronovi mogli nadlijetati Crveni trg 9. maja, ironično dekretom dopustio Rusiji da održi proslavu te proglasio Crveni trg privremeno zabranjenom zonom za ukrajinske udare. Peskov je to odbacio kao besmislenu šalu i poručio:

- Ne treba nam ničija dozvola da budemo ponosni na naš Dan pobjede."

Masovni raketni udari

Ruske vlasti dodatno su upozorile da će, ukoliko Ukrajina pokuša poremetiti svečanosti, odgovoriti masovnim raketnim udarima na centar Kijeva (Kyiv).

Ministarstvo odbrane Rusije pritom je upozorilo civile i osoblje stranih diplomatskih misija da hitno napuste grad, dok je Evropska unija saopćila da njeni diplomati neće napustiti ukrajinsku prijestolnicu.

Na svečanosti u Moskvi očekuje se dolazak i brojnih stranih zvaničnika, među kojima su malezijski kralj Sultan Ibrahim Iskendar (Sultan Ibrahim Iskandar), predsjednik Laosa Tongloun Sisoulit (Thongloun Sisoulith), predsjednik Kazahstana Kasim-Jomart Tokajev (Kassym-Jomart Tokayev), predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev (Shavkat Mirziyoyev) te bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko (Alexander Lukashenko).

Slovački premijer Robert Fico trebao bi se sastati s Putinom i položiti cvijeće kod Grobnice neznanog junaka, ali neće prisustvovati samoj paradi na Crvenom trgu.