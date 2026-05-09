Na današnji datum Evropa slavi mir i trijumf nad fašizmom

Na današnji datum, 9. maj se slavi iz dva različita razloga. Dok je u Evropskoj uniji to Dan Evrope, u Rusiji i zemljama koje su blisko vezane uz ovu državu je to Dan pobjede nad fašizmom.

U Rusiji, Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgistanu, Mongoliji, Crnoj Gori, Srbiji, Tadžikistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu se danas obilježava Dan pobjede nad fašizmom ili Dan pobjede u Evropi.

Historijski trenutak

Obilježava se na ovaj datum jer su 9. maja 1945. godine sovjetske trupe ušle u Berlin, glavni grad Njemačke i sjedište nacističkog Trećeg rajha.

Historijski trenutak ulaska sovjetskih trupa u Berlin ostao je upamćen po legendarnoj fotografiji isticanja zastave SSSR-a na zgradi Rajhstaga (Reichstaga).

Iako su vojnici ušli u Berlin 8. maja, što je bio izvorni datum proslave u istočnoj Evropi, Rusija od 1991. godine praznik službeno obilježava 9. maja.

Šumanova deklaracija

Razlika u datumima nastala je zbog vremenske razlike, jer je u trenutku ulaska trupa u Moskvi već nastupio naredni dan.

Ovaj datum se obilježava i u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetu Republika Srpska. U ovom entitetu je 9. maj kao Dan pobjede nad fašizmom čak i neradni dan.

S druge strane, u zemljama Evropske unije i onima koje to žele postati danas se obilježava Dan Evrope.

Datum se veže za Schumanovu deklaraciju, koju je potpisao Robert Šuman (Schuman) 9. maja 1950. godine, a koja je postavila temelje za Evropsku zajednicu za ugalj i čelik.

Obilježavanja širom Evrope

Ova zajednica će vremenom evoluirati u Evropsku uniju koju poznajemo i danas, a koja danas obuhvata ogroman dio teritorije evropskog kontinenta.

Deveti maj kao Dan Evrope je službeni praznik i slobodan dan za građane Luksemburga i Kosova, ali se obilježava i u drugim državama, uključujući i u Bosni i Hercegovini, mada primarno u entitetu Federacija BiH.