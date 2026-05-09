Ograničen pritisak Vašingtona: Iran može mjesecima izdržati pomorsku blokadu

Ova procjena ukazuje na to da Vašington (Washington) trenutno ima ograničen prostor za pritisak dok traju pregovori o okončanju sukoba.

Prema najnovijem izvještaju CIA, koji prenosi The Washington Post, američka pomorska blokada iranskih luka neće ostaviti ozbiljnije ekonomske posljedice na Teheran barem do kraja ljeta.

Nakon neuspjeha pregovora, SAD uvodi pomorsku blokadu Irana.

Cilj SAD je prisliti Iran na deblokadu Hormuškog moreuza, ključnog prolaza gdje su iranski napadi na brodove izazvali poremećaje u globalnoj opskrbi naftom i sirovinama.

Trenutno se čeka službeni odgovor Teherana na prijedlog Vašingtona kojim bi se rat i formalno priveo kraju.