Putin stigao na Crveni trg, u Moskvi i delegacija iz RS: Među prisutnima Dodik i Stevandić

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je na Crveni trg u pratnji Aleksandra Lukašenka (Alexander Lukashenko), dok patrijarh Kiril (Kirill), Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev) i Sergej Šojgu (Sergey Shoigu) sjede i čekaju početak parade. Među okupljenima nalazi se i delegacija bh. entiteta Republika Srpska.
Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni komentari i šale na račun događaja.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) izjavio je kako ne preporučuje predstavnicima stranih država da putuju u Moskvu povodom 9. maja.
- Rusija želi dobiti dozvolu Ukrajine za održavanje parade - kako bi mogli sigurno izaći na trg na jedan sat godišnje, a zatim se vratiti ubijanju naših ljudi i nastavku rata.
Rusi već govore o udarima nakon 9. maja. To je čudna i očito iskrivljena logika ruskog rukovodstva. Također dobijamo izvještaje iz nekih zemalja bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi.
Čudna odluka u takvom trenutku. Ne preporučujemo da se ovo učini, poručio je Zelenski.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi zajedno s delegacijom. Na snimku, objavljenom na X-u, vidi se da je sa njim i predsjedavajući Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić.
Od lidera zemalja Evropske unije ceremoniji će, kako je ranije najavljeno, prisustvovati samo premijer Slovačke Robert Fico.
Kasno sinoć objavljeno je da je postignut dogovor o primirju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je da neće napasti okupljene na vojnoj paradi u Moskvi.
Dan pobjede nad fašizmom obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
Ukrajina od 2023. godine više ne obilježava 9. maj kao Dan pobjede nad nacizmom, već je praznik zvanično pomjeren na 8. maj.
Rusija koristi 9. maj za promociju militarizma i opravdavanje trenutne invazije na Ukrajinu kroz propagandu o "denacifikaciji", dok Ukrajina promjenom datuma nastoji "demontirati mitove" koje koristi ruska propaganda.