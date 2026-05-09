Putin stigao na Crveni trg, u Moskvi i delegacija iz RS: Među prisutnima Dodik i Stevandić

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je na Crveni trg u pratnji Aleksandra Lukašenka (Alexander Lukashenko), dok patrijarh Kiril (Kirill), Dmitrij Medvedev (Dmitry Medvedev) i Sergej Šojgu (Sergey Shoigu) sjede i čekaju početak parade. Među okupljenima nalazi se i delegacija bh. entiteta Republika Srpska. Na društvenim mrežama već su se pojavili brojni komentari i šale na račun događaja.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) izjavio je kako ne preporučuje predstavnicima stranih država da putuju u Moskvu povodom 9. maja. - Rusija želi dobiti dozvolu Ukrajine za održavanje parade - kako bi mogli sigurno izaći na trg na jedan sat godišnje, a zatim se vratiti ubijanju naših ljudi i nastavku rata. Rusi već govore o udarima nakon 9. maja. To je čudna i očito iskrivljena logika ruskog rukovodstva. Također dobijamo izvještaje iz nekih zemalja bliskih Rusiji da njihovi predstavnici namjeravaju biti u Moskvi. Čudna odluka u takvom trenutku. Ne preporučujemo da se ovo učini, poručio je Zelenski. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvuje obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom u Moskvi zajedno s delegacijom. Na snimku, objavljenom na X-u, vidi se da je sa njim i predsjedavajući Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Od lidera zemalja Evropske unije ceremoniji će, kako je ranije najavljeno, prisustvovati samo premijer Slovačke Robert Fico.