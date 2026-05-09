Nakon žestokih kritika zbog nepotizma: Predsjednik Sirije smijenio rođenu braću

Predsjednik Sirije Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa) odlučio je smijeniti dvojicu svoje braće s visokih funkcija u vlasti nakon brojnih kritika javnosti zbog nepotizma.

Maher al-Šara (Maher al-Sharaa) i Hazem al-Šara (Hazem al-Sharaa) tako su ostali bez dosadašnjih pozicija. Maher je obavljao funkciju generalnog sekretara u uredu predsjednika Sirije, dok je Hazem bio potpredsjednik Vrhovnog vijeća za ekonomski razvoj.

Kako navodi i24News, do ovih poteza došlo je nakon sve glasnijih optužbi za nepotizam unutar sirijske administracije. Al-Šara očekuje da bi reorganizacija vlasti mogla povećati povjerenje građana u njegovu administraciju.

Iako još nije poznato koje će funkcije njegova braća obavljati nakon smjene, očekuje se da bi Maher mogao biti imenovan za ambasadora u Rusiji.

Maher al-Šara u braku je s državljankom Rusije i tečno govori ruski jezik, što se smatra jednom od važnih kvalifikacija za eventualnu diplomatsku funkciju u Moskvi (Moscow).