Putin održao govor bez oštrih poruka o Ukrajini: "Pobjeda će uvijek biti naša"

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je govor na vojnoj paradi u Moskvi, koja se tradicionalno organizuje 9. maja povodom Dana pobjede nad fašizmom.
Za razliku od prethodnih obraćanja od 2022. godine, kada je pokrenuta invazija na Ukrajinu, Putinov ovogodišnji govor bio je gotovo u potpunosti posvećen događajima iz Drugog svjetskog rata, uz veoma malo osvrta na aktuelna dešavanja.
- Naš sveti, svijetli i najvažniji praznik obilježavamo s osjećajem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji, sa sviješću o našoj zajedničkoj dužnosti da štitimo interese i budućnost domovine. Obilježavamo ga s iskrenom, sinovskom zahvalnošću velikoj generaciji pobjednika. Sveto čuvamo zavjete i naslijeđe vojnika pobjede - poručio je Putin.
Kazao je kako je sovjetski narod "spasio svijet" te da je pobjeda nad nacističkom Njemačkom označila kraj totalnog i nemilosrdnog zla.
- Vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti - rekao je Putin.
Govoreći o napadu nacističke Njemačke na Sovjetski Savez 1941. godine, Putin je taj datum opisao kao jedan od najtragičnijih u historiji Rusije.
- Činilo se da su nacistički stratezi pedantno uzeli u obzir sve, osim jednog - onoga što se naziva ruskim karakterom i snagom duha sovjetskog naroda. Te osobine s posebnom snagom dolaze do izražaja u najtežim trenucima za otadžbinu. Naš narod stao je kao zid na put neprijatelju i pokazao da je odanost domovini najveća istina koja može ujediniti milione ljudi - rekao je Putin.
Tokom obraćanja pohvalio je i doprinos drugih slojeva društva u ratnim godinama.
- Uz ruske vojnike stoje radnici i konstruktori, inženjeri, naučnici i izumitelji. Oni nastavljaju tradicije svojih prethodnika i, oslanjajući se na savremeno borbeno iskustvo, stvaraju napredne i jedinstvene modele naoružanja te pokreću njihovu masovnu proizvodnju. Ali, bez obzira na to kako se mijenjaju tehnika i načini ratovanja, glavno ostaje nepromijenjeno. Sudbinu zemlje određuju ljudi. Borci i tvornički radnici, zaposleni u poljoprivrednim preduzećima, proizvođači oružja i ratni izvještači, ljekari i učitelji, kulturni radnici i sveštenici, volonteri, poduzetnici, dobrotvori - svi građani Rusije. Garant uspjeha su naša moralna i duhovna snaga, hrabrost i junaštvo, naše jedinstvo i sposobnost da izdržimo sve i savladamo svako iskušenje - rekao je predsjednik Rusije.
U jedinoj direktnoj referenci na aktuelni rat u Ukrajini, koji i dalje naziva "specijalnom vojnom operacijom", Putin je poručio da će "herojska armija Rusije" pobijediti protiv "agresivne sile koju podržava NATO".
Na kraju govora istakao je kako svi građani Rusije imaju zajednički cilj te da se "pobjeda kuje na bojnom polju i u pozadini".
- Čvrsto vjerujem da je naša stvar pravedna. Zajedno smo. Pobjeda je uvijek bila i uvijek će biti naša - zaključio je Vladimir Putin.