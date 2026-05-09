Putin održao govor bez oštrih poruka o Ukrajini: "Pobjeda će uvijek biti naša"

Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je govor na vojnoj paradi u Moskvi, koja se tradicionalno organizuje 9. maja povodom Dana pobjede nad fašizmom.

Za razliku od prethodnih obraćanja od 2022. godine, kada je pokrenuta invazija na Ukrajinu, Putinov ovogodišnji govor bio je gotovo u potpunosti posvećen događajima iz Drugog svjetskog rata, uz veoma malo osvrta na aktuelna dešavanja.

- Naš sveti, svijetli i najvažniji praznik obilježavamo s osjećajem ponosa i ljubavi prema svojoj zemlji, sa sviješću o našoj zajedničkoj dužnosti da štitimo interese i budućnost domovine. Obilježavamo ga s iskrenom, sinovskom zahvalnošću velikoj generaciji pobjednika. Sveto čuvamo zavjete i naslijeđe vojnika pobjede - poručio je Putin.

Kazao je kako je sovjetski narod "spasio svijet" te da je pobjeda nad nacističkom Njemačkom označila kraj totalnog i nemilosrdnog zla.

- Vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti - rekao je Putin.