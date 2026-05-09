Evropski parlamentarac traži istragu napada na školu u Iranu: "Moguće da se radi o planiranom udaru"

Evropski parlamentarac pozvao je na istragu masakra učenica u Minabu, za koji tvrdi da su ga počinile Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael, navodeći da postoji mogućnost da se radilo o planiranom napadu.

Prema navodima koji se iznose, SAD i Izrael su 28. februara, kako je opisano, pokrenuli “ničim izazvan rat” protiv Irana, pri čemu je u zračnim udarima na školu u Minabu na jugu zemlje poginulo 168 djece i nastavnika.

"Gnusni ratni zločin"

Iz Teherana su poručili da se masakr djece u Minabu ne može nazvati “nesretnim incidentom”, već da se radi o “gnusnom ratnom zločinu”, odbacujući tvrdnje američkog ministra rata koji je događaj opisao kao “nesretan slučaj”.

Uhrik je naveo da su napadi na civile, uključujući djecu, žene i starije osobe, pokazatelj brutalnosti izraelskih snaga.

- Izraelci su sposobni napadati civile, zastrašivati ljude, širiti strah među stanovništvom i tako pokušavati pobijediti u ratu na bilo koji način - rekao je Uhrik, dodajući da napad na školu u Minabu može biti planirani udar koji treba detaljno istražiti.

On je istakao da takvi zračni udari predstavljaju ratni zločin te da Evropska unija i evropske zemlje ne bi smjele biti povezivane s takvim djelovanjem.

U vezi s tim, kako je naveo, poslao je i pismo Evropskoj komisiji (European Commission), uz oštru kritiku evropskih institucija i lidera zbog, kako tvrdi, dvostrukih standarda.

Međunarodna osuda

Prema njegovim riječima, evropski zvaničnici izbjegavaju ozbiljne istrage jer su, kako je rekao, politički slabi i ne pružaju otpor politikama koje dolaze iz Vašingtona (Washington) i Tel Aviva.

Dodao je da rat protiv Irana izaziva međunarodnu osudu i dodatno produbljuje podjele unutar zapadnih saveznika.