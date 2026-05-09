OŠTRA PORUKA

Ruski ambasador u Srbiji uzburkao javnost: "Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza"

Kazao je da Rusija dosljedno podržava Srbiju od početka kosovske krize, te da je uvijek spremna da razmotri zahtjev srpske strane

Aleksandar Bocan Haračenko. Screenshot

D. H.

prije 1 sat 28 minuta

Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Prištine, rekao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.

-Јasno je da su ove akcije odraz želje NATO-a da na račun legitimnih interesa Srbije ojača svoj uticaj u regionu. Mi se sa ovim ne možemo saglasiti i to otvoreno govorimo na multilateralnim platformama, rekao je Harčenko za beogradsku "Politiku".

On je kazao da svaki pokušaj Prištine da formira oružane strukture predstavlja direktno kršenje međunarodnih sporazuma i prijetnju za Srbiju, te dodao da je za Rusiju Rezolucija 1244, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, jedini temelj za rješavanje kosovskog pitanja.

Kazao je da Rusija dosljedno podržava Srbiju od početka kosovske krize, te da je uvijek spremna da razmotri zahtjev srpske strane i pruži neophodnu pomoć u okviru postojećih mogućnosti.

Što se tiče Naftne industrije Srbije i pregovora o prodaji ruskog većinskog udjela mađarskom MOL-u, Harčenko je rekao da odluke o toj kompaniji, koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog većinskog vlasništva, moraju potpuno da osiguraju energetsku sigurnost Srbije.

# NATO
# RUSIJA
