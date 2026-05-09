Ruski ambasador u Srbiji uzburkao javnost: "Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza"

Rusija smatra nelegitimnim i destabilizujućim poteze kao što su formiranje trojnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Prištine, rekao je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.

-Јasno je da su ove akcije odraz želje NATO-a da na račun legitimnih interesa Srbije ojača svoj uticaj u regionu. Mi se sa ovim ne možemo saglasiti i to otvoreno govorimo na multilateralnim platformama, rekao je Harčenko za beogradsku "Politiku".

On je kazao da svaki pokušaj Prištine da formira oružane strukture predstavlja direktno kršenje međunarodnih sporazuma i prijetnju za Srbiju, te dodao da je za Rusiju Rezolucija 1244, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, jedini temelj za rješavanje kosovskog pitanja.

Kazao je da Rusija dosljedno podržava Srbiju od početka kosovske krize, te da je uvijek spremna da razmotri zahtjev srpske strane i pruži neophodnu pomoć u okviru postojećih mogućnosti.

Što se tiče Naftne industrije Srbije i pregovora o prodaji ruskog većinskog udjela mađarskom MOL-u, Harčenko je rekao da odluke o toj kompaniji, koja je pod američkim sankcijama zbog ruskog većinskog vlasništva, moraju potpuno da osiguraju energetsku sigurnost Srbije.