Britanci šalju ratni brod na Bliski istok: HMS Dragon ide prema Hormuškom moreuzu

Velika Britanija donijela je odluku da pošalje svoj ratni brod HMS Dragon na Bliski istok.

Kako se navodi, razarač će iz istočnog Mediterana krenuti put Bliskog istoka, a zbog potencijalne uloge u budućoj multinacionalnoj misiji u Hormuškom moreuzu.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je saopćilo da bi odluka značila da bi brod mogao odmah da doprinese, ako je potrebno, budućoj odbrambenoj misiji kako bi se zaštitila sloboda plovidbe kroz moreuz.

U saopćenju se dodaje bi "svaki plan bio strogo odbrambeni i usmjeren na obnavljanje povjerenja u komercijalno brodarstvo".

