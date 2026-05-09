Tramp otkrio bizaran problem: "Telefon me uništavao zbog Melanije"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je kako je imao neobičan problem s automatskom ispravkom teksta na telefonu, što je, prema njegovim riječima, izazivalo nesporazume u komunikaciji s javnošću i njegovom suprugom Melanijom Tramp (Melania Trump).

Tokom prijema u Bijeloj kući, Tramp je rekao da je njegov telefon konstantno mijenjao ime Melanija u „Melody“, zbog čega su njegove objave često izazivale zabunu.

- Svaki put kada bih napisao Melanija, telefon bi to promijenio u Melodi. Pisao bih "Melanija je fantastična" ili "sretan Dan majki, Melanija", ali bi se sve automatski ispravilo - naveo je Tramp.

Objasnio je da poruke ponekad nije provjeravao prije objavljivanja, zbog čega je često bio na meti kritika.

- Ponekad to ne bih lektorisao i bio bih potpuno desetkovan - rekao je Tramp, dodajući da su ljudi zbog toga mislili kako ne zna ime svoje supruge.

Kroz šalu je poručio da nije ni znao kako funkcioniše autokorekt, pa je pomoć morao tražiti od vojske.

- Znate ko je ovo popravio? Vojska. Rekao sam: "Dođite ovamo, morate ovo da popravite. Ubija me" - izjavio je Tramp.

Dodao je kako su ga ovakve greške često dovodile u neprijatne situacije u javnosti te naglasio da su nesporazumi nastajali upravo zbog automatskih ispravki koje nije uvijek kontrolisao prije objave poruka.