Erdoan poslao jasnu poruku Evropi: "EU treba Tursku više nego Turska Uniju"

Poruka predsjednika Republike Turske (Turkey) Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan) povodom Dana Evrope, koji se obilježava 9. maja, podijeljena je na društvenim mrežama Direktorata za predsjedničke komunikacije.

U svojoj poruci Erdoan je naveo kako 9. maj, Dan Evrope, odnosno dan kada je objavljena Šumanova deklaracija (Schuman Declaration), koja je postavila temelje evropskih integracija, nije samo simbol Evropske unije, već i konkretan pokazatelj nastojanja da se izgradi zajednička budućnost zasnovana na miru, saradnji i međusobnom poštovanju na evropskom kontinentu.

Naglasio je da se principi na kojima je Evropska unija osnovana prije 76 godina danas suočavaju s brojnim izazovima i krizama.

- Ratovi, političke krize i ekonomske poteškoće, čiji se efekti osjećaju na globalnoj razini, učinili su imperativom da Evropska unija provodi inkluzivnije i ujedinjujuće politike. Turska, kao zemlja kandidat za Evropsku uniju, i dalje je fundamentalni i nezamjenjiv element ovog procesa. U ovom trenutku je jasno da će evropska arhitektura u kojoj Turska ne zauzme svoje zasluženo mjesto biti nepotpuna i patiti od slabosti u svojoj sposobnosti upravljanja krizama. Kao što smo već rekli, Evropskoj uniji je Turska potrebnija nego što Turska treba Uniju, i ta potreba će se u budućnosti samo povećavati."

Predsjednik Erdoan istakao je i da Turska, u skladu s principom poštovanja sporazuma, ima jasnu volju za unapređenje odnosa s Evropskom unijom kroz obostrano koristan pristup i perspektivu punopravnog članstva.

- Očekujemo da će i Evropska unija pokazati ovu iskrenu volju. S tim mislima, nadam se da će 9. maj, Dan Evrope, biti prilika za mir, spokoj i solidarnost u našoj zajedničkoj geografiji, te čestitam narodima Evrope, posebno našim građanima, Dan Evrope - poručio je Erdoan.