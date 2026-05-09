Politički potres u Mađarskoj: Petar Mađar preuzeo vlast, kraj ere Viktora Orbana

Predsjednik pobjedničke partije Tisa (Tisza) Petar Mađar (Peter Magyar) položio je danas zakletvu u Parlamentu Mađarske i zvanično postao novi premijer ove zemlje, čime je vladavina Viktora Orbana (Viktor Orbán) i formalno završena.

Na svečanosti održanoj u Budimpešti već u 10 sati ujutro, zastupnici novog saziva parlamenta položili su zakletvu, a sjednicu je otvorio predsjednik Mađarske Tamas Šujok (Tamás Sulyok).

- Služenje domovini, naciji je najveća čast, najplemenitiji zadatak, oni su svrstani među graditelje nacije milenija. Njihove aktivnosti će ocjenjivati historija. Oni predlažu konstruktivnu saradnju u svim pitanjima, to ste iskusili tokom inauguralne sjednice, na čemu svima zahvaljuje - rekao je predsjednik Mađarske.

Nakon govora, Šujok je predložio Petra Mađara za novog premijera, što je on i prihvatio. Zanimljivo je da je tokom ceremonije na zgradu parlamenta vraćena i zastava Evropske unije, koju je ranije vlada Viktora Orbana uklonila.

Glasanje za izbor premijera

Nakon konstituisanja parlamentarnih tijela uslijedilo je glasanje za izbor premijera, a Petar Mađar je izabran sa 140 glasova za. Protiv je glasalo 54 zastupnika, dok je jedan bio suzdržan.

Podsjetimo, Mađar i njegova Tisa partija ostvarili su ubjedljivu pobjedu na izborima te u novom sazivu parlamenta imaju dvotrećinsku većinu, što im omogućava i izmjene ustava.

- Bog blagoslovio Mađarsku! Bog blagoslovio sve Mađare, ovdje i preko granice - rekao je Mađar.

Obraćanje građanima

Nakon inauguracije, Mađar će se obratiti i građanima Budimpešte, a očekuje se da će nova vlada u narednim danima u potpunosti preuzeti izvršnu vlast.

Petar Mađar je već ranije predstavio sastav vlade, a posebnu pažnju privlači resor ministrice vanjskih poslova, koji je povjeren Aniti Orban.