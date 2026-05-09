NEOČEKIVAN GOST

Jedno na vojnoj paradi u Moskvi svima privuklo pažnju: Ovo se desilo prvi put u historiji!

Sjevernokorejske specijalne snage učestvovale su u odbijanju invazije ukrajinskih oružanih snaga na Kursku oblast

D. H.

prije 1 sat 14 minuta

Vojnici Sjevernokorejske narodne armije učestvovali su danas prvi put na paradi u Moskvi povodom 81. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

Parada povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu završena je na Crvenom trgu u Moskvi, uz učešće vojnih jedinica i državnog vrha Rusije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju je Dan pobjede nazvao "svetim praznikom" za Rusiju i istakao da je sovjetski narod, kako je rekao, "spasao svijet od nacizma".

Tokom parade održan je i minut šutnje u znak sjećanja na stradale u ratu.

Nakon govora Putina, na Crvenom trgu je održan defile paradnih jedinica, koji je nadgledao ruski ministar odbrane Andrej Belousov.

U aprilu 2025. godine, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da su vojnici i oficiri Korejske narodne armije izvršili borbene misije zajedno sa ruskim vojnim osobljem u Kurskoj oblasti.

Sjevernokorejske specijalne snage učestvovale su u odbijanju invazije ukrajinskih oružanih snaga na Kursku oblast.

Sjevernokorejski lider je takođe odlučio da pošalje hiljadu minera u Rusiju u operaciji razminiranja Kurske oblasti, podsjeća RIA.

