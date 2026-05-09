LIČNO NA TENERIFIMA

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije spušta tenzije uzrokovane širenjem zaraze: "Solidarnost je najbolji imunitet koji čovječanstvo ima"

Priznaje da razumije strah građana nakon traumatičnih iskustava iz pandemije 2020. godine

Tedros Adan Hebreisus. Platforma X

B. S.

prije 1 sat 2 minute

Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adan Herebrisus (Tedros Adhanom Ghebreyesus) uputio je vanrednu poruku stanovnicima Tenerifea zbog dramatične situacije oko kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza opasnim Andes sojem hantavirusa.

- Nije uobičajeno da se izravno obraćam stanovnicima jedne zajednice, ali danas osjećam da to nije samo primjereno, nego i nužno. Želim vam se obratiti izravno, ne kroz saopćenja ili tehničke izvještaje, nego kao čovjek čovjeku, jer to zaslužujete - stoji na početku njegova pisma.

Razumije strah građana

Priznaje da razumije strah građana nakon traumatičnih iskustava iz pandemije 2020. godine, no naglasio je kako SZO trenutno procjenjuje da je rizik za stanovnike Tenerifea vrlo nizak.

- Znam da ste zabrinuti. Kada čujete riječ "epidemija" i gledate brod kako dolazi prema vašoj obali, vraćaju se sjećanja koja niko od nas nije potpuno ostavio iza sebe. Ali moram vam jasno reći: ovo nije novi COVID - poručio je prvi čovjek SZO.

Na pomenutom brodu nađeni su i potvrđeni slučajevi Andes soja hantavirusa, jedinog poznatog oblika hantavirusa koji se može prenositi među ljudima. 

Tri osobe su preminule, no SZO tvrdi da među putnicima trenutačno nema novih simptomatskih slučajeva.

Iznio detalje oko iskrcaja

Otkrio je i detalje operacije koja bi se trebala provesti na Tenerifeu. 

U luci Granadila (Granadilla) putnici će biti iskrcani daleko od naseljenih područja, te prevezeni u zatvorenim i osiguranim vozilima kroz posebno ograđen koridor prije povratka u matične države.

- Nećete ih susresti. Vaše porodice neće ih susresti - naglasio je.

Posebnu pažnju izazvao je dio poruke u kojem je Tedros zahvalio španskom premijeru Pedru Sančezu (Sánchezu) što je pristao prihvatiti brod, nazvavši taj potez "činom solidarnosti i moralne dužnosti".

Najavio dolazak na Tenerife

Prema pravilima međunarodnih zdravstvenih pravila, najbliža luka s dovoljno medicinskih kapaciteta mora preuzeti brod u ovakvim situacijama, a SZO smatra da Tenerife ispunjava sve potrebne uslove.

Tedros je najavio i lični dolazak na Tenerife kako bi nadgledao cijelu operaciju.

- Bit ću ondje lično, uz zdravstvene radnike, lučko osoblje i sve koji učestvuju u ovoj operaciji - poručio je.

Dodao je kako "virusi ne poznaju granice ni politiku" te da je "solidarnost najbolji imunitet koji čovječanstvo ima".

Kruzer MV Hondius posljednjih je dana postao središte međunarodne zdravstvene i političke krize nakon što su na njemu potvrđeni slučajevi smrtonosnog hantavirusa. Na brodu se nalazi gotovo 150 putnika i članova posade iz 23 države.

# SZO
# TEDROS ADHAN GHEBREYESUS
# HANTAVIRUS
