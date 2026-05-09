Putin: Rusija će osigurati sve energetske potrebe Slovačke

Moskva će „učiniti sve“ kako bi zadovoljila energetske potrebe Slovačke, izjavio je u subotu ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka s premijerom Slovačke Robertom Ficom u Kremlju.

Putin je istakao da su odnosi Rusije i Slovačke dugo bili obilježeni snažnim političkim dijalogom i stabilnom saradnjom, ali da su zakomplikovani sukobom u Ukrajini i onim što je opisao kao konfrontacijsku politiku koju nameću EU i NATO, prenosi Anadolija.

- Istovremeno, vaša vlada nastoji voditi suverenu vanjsku politiku i zacrtati pragmatičan kurs prema Rusiji - rekao je Putin, pozdravljajući „postepenu obnovu bilateralne saradnje, koja je praktično bila zamrznuta naporima prethodnih slovačkih vlasti“.

Ruski predsjednik je dodao da je obim bilateralne trgovine opao u protekle dvije godine, ali da se obje strane nadaju da će ova posjeta pomoći u pronalaženju načina za obnovu i proširenje ekonomske saradnje.

Putin je zahvalio Ficu na prisustvu proslavi Dana pobjede u Moskvi, uprkos logističkim poteškoćama, te je pohvalio njegov stav o „historijskoj istini“ u vezi s Drugim svjetskim ratom i ulogom sovjetske vojske u oslobađanju Evrope od nacizma.

Ranije tog dana, Rusija je na Crvenom trgu održala godišnju vojnu paradu povodom godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, kojoj su prisustvovali lideri nekoliko zemalja, uključujući Bjelorusiju, Kazahstan i Uzbekistan.