Dok u Sarajevu nisu u stanju ni Skenderiju obnoviti, komšije pokreću najskuplji projekat: Jadran i centralnu Evropu povezuju kao nikad

Slovenija pokreće novu veliku investiciju u željezničku infrastrukturu vrijednu više od 430 miliona evra, čime nastavlja realizaciju jednog od najvažnijih i najskupljih infrastrukturnih projekata u svojoj istoriji.

Ključna veza

Vlada Slovenije odobrila je investicioni program za izgradnju dodatnog paralelnog kolosijeka na željezničkoj pruzi Divača-Koper, pravcu koji predstavlja ključnu vezu između unutrašnjosti zemlje i Luke Koper, najvažnije slovenske morske luke.

Projekat će realizovati državna kompanija 2TDK, a ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 430,2 miliona evra bez PDV-a.

Nastavak najvećeg infrastrukturnog projekta u zemlji

Riječ je o nastavku velikog projekta drugog kolosijeka Divača-Koper, koji je posljednjih godina bio jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u Sloveniji.

Nova investicija podrazumijeva izgradnju dodatnog paralelnog lijevog kolosijeka uz već izgrađenu trasu, čime bi se dugoročno formirao puni dvokolosiječni sistem između Divače i Kopra.

Prema procjenama, nakon završetka projekta prugom bi moglo saobraćati oko 252 voza dnevno.

Zašto je ova pruga toliko važna

Pruga Divača-Koper smatra se jednom od najvažnijih transportnih arterija Slovenije jer povezuje centralnu Evropu sa Jadranskim morem.

Luka Koper posljednjih godina bilježi snažan rast prometa i predstavlja jednu od ključnih logističkih tačaka za Austriju, Mađarsku, Slovačku i druge zemlje srednje Evrope.

Zbog toga slovenačke vlasti žele povećati kapacitet željezničkog transporta i smanjiti zavisnost od kamionskog saobraćaja.

Projekat koji je izazvao političku buru

Malo koji infrastrukturni projekat u Sloveniji izazvao je toliko političkih rasprava kao pruga Divača-Koper. Godinama su vođene debate o cijeni projekta, načinu finansiranja i ulozi države, a održana su čak i dva referenduma.

Jedan od referenduma kasnije je poništen sudskom odlukom, što je izazvalo ozbiljnu političku krizu i dodatno usporilo realizaciju projekta.

Ipak, uprkos kontroverzama, Slovenija je nastavila ulaganja u željezničku infrastrukturu, smatrajući da je modernizacija pravca prema Kopru ključna za dugoročni ekonomski razvoj zemlje.

Dokapitalizacija kompanije 2TDK

Uz odobrenje novog investicionog programa, Vlada Slovenije donijela je i odluku o dokapitalizaciji kompanije 2TDK, koja upravlja projektom.

Vlada je ujedno usvojila i godišnji izvještaj kompanije za 2025. godinu, čime su stvoreni uslovi za nastavak radova i narednu fazu razvoja projekta.

Nova investicija potvrđuje ambiciju Slovenije da dodatno ojača svoju poziciju regionalnog logističkog i transportnog centra na Jadranu