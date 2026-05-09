Drama na Crvenom trgu: Stevandića uklonili da bude što dalje od Putina

U Moskvi je danas održana tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede, koji se u Rusiji obilježava 9. maja u znak sjećanja na trijumf u Drugom svjetskom ratu.

Među prisutnima je bila i delegacija iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, u kojoj su bili predsjednik RS Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, te lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

Tokom ceremonije zabilježen je i trenutak u kojem je, prema dostupnim snimcima, protokol reagovao kada se Stevandić našao u blizini predsjednika Rusije Vladimira Putina u dijelu prostora koji mu, kako se navodi, nije bio namijenjen, nakon čega je napustio to mjesto.