U Moskvi je danas održana tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede, koji se u Rusiji obilježava 9. maja u znak sjećanja na trijumf u Drugom svjetskom ratu.
Među prisutnima je bila i delegacija iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, u kojoj su bili predsjednik RS Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, te lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.
Tokom ceremonije zabilježen je i trenutak u kojem je, prema dostupnim snimcima, protokol reagovao kada se Stevandić našao u blizini predsjednika Rusije Vladimira Putina u dijelu prostora koji mu, kako se navodi, nije bio namijenjen, nakon čega je napustio to mjesto.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je u obraćanju na svečanosti poručio da se ruske snage u Ukrajini suočavaju sa, kako je rekao, "agresivnim snagama" koje imaju podršku NATO-a.
Prema ruskim državnim medijima, u paradi su učestvovali i pripadnici oružanih snaga Sjeverne Koreje, koji su ranije pružali podršku Moskvi u operacijama u oblasti Kursk tokom 2025. godine.
Uoči parade, Nenad Stevandić je u izjavama za medije govorio o, kako je naveo, "historijskom značaju borbe protiv fašizma i nacizma", uz tvrdnje da odnosi sa Rusijom imaju dug kontinuitet i da nisu vezani za aktuelni rat u Ukrajini.
Njegove izjave uključivale su i optužbe na račun Zapada za, kako je rekao, reviziju historije, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.