U Moskvi održan sastanak Putina i delegacije RS koju čine Dodik, Karan i Stevandić: Saradnja se razvija u duhu bratstva

Delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik RS Siniša Karan, predsjedavajući Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik, u Moskvi se sastala sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, objavila je RTRS.

Sastanku je prisustvovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Ranije su ruski mediji objavili da će se na sastanku razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu.

Delegacija RS u Moskvu je stigla povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Za razliku od prethodne godine u Moskvu nije doputovala članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović što se može objasniti njenim bliskim odnosom sa novom američkom administracijom.