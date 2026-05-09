U Moskvi održan sastanak Putina i delegacije RS koju čine Dodik, Karan i Stevandić: Saradnja se razvija u duhu bratstva

Delegacija Republike Srpske koju čine predsjednik RS Siniša Karan, predsjedavajući Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik, u Moskvi se sastala sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, objavila je RTRS.
Sastanku je prisustvovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ranije su ruski mediji objavili da će se na sastanku razgovarati o situaciji na Zapadnom Balkanu.
Delegacija RS u Moskvu je stigla povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Za razliku od prethodne godine u Moskvu nije doputovala članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović što se može objasniti njenim bliskim odnosom sa novom američkom administracijom.
Tokom zvaničnog susreta, Vladimir Putin je naglasio da visoko cijeni dolazak delegacije na svečanosti u rusku prijestolnicu. On je naveo da je godišnjica pobjede zajednički praznik koji dodatno učvršćuje odnose između Rusije i naroda u RS.
- Između Srba i Rusa vijekovima gajimo bliske odnose i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi - istakao je ruski predsjednik tokom razgovora.
Siniša Karan je tokom susreta poručio da je partnerstvo Rusije i entiteta RS zasnovano na iskrenom povjerenju. Prema njegovim riječima, saradnja se razvija u duhu bratstva, dok su zvaničnici iz Banja Luke opredijeljeni za dalje jačanje veza sa Kremljom u svim ključnim sektorima.