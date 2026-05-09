Veliki šumski požar u Černobiljskoj zoni zahvatio 1.200 hektara

U gašenju učestvuje 374 osobe, među kojima je 253 spasioca iz državnih službi

B. A.

prije 1 sat 22 minute

U Černobiljskoj zoni isključenja u Kijevskoj oblasti u toku je gašenje velikog šumskog požara koji je zahvatio oko 1.200 hektara šume, saopćila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.

Prema navodima, požar se širi zbog suhog vremena i jakih udara vjetra, a u gašenju učestvuje 374 osobe, među kojima je 253 spasioca iz državnih službi.

Vatrogasne ekipe su poručile da je situacija trenutno pod kontrolom, iako požar još uvijek nije u potpunosti ugašen.

Iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopćeno je da je radijacijska situacija stabilna te da su nivoi gama zračenja u granicama normale uprkos požaru.

Prema dostupnim informacijama, požar je izbio 7. maja nakon pada bespilotne letjelice na području Černobiljskog rezervata, u zoni prirodnog i naučnog značaja.

