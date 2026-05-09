Užas u Italiji: Bračni par iz BiH tjerao 10-godišnju kćerku na krađe, policija ih razotkrila u sekundi!

Bračni par iz Bosne i Hercegovine završio je pred sudom u Italiji, gdje su osuđeni na zatvorske kazne zbog više teških krađa koje su, prema presudi, činili zajedno – i to uz pomoć vlastite desetogodišnje kćerke. Otac je dobio dvije godine zatvora, dok je majci izrečena kazna od godinu dana.

Jedan od slučajeva koji ih je doveo pred sud desio se prije nepune dvije godine u mjestu Fabrijano. Tada su majka i djevojčica ušle u prodavnicu, a plan je bio unaprijed osmišljen. Majka je započela razgovor s vlasnicom radnje, glumeći zainteresiranost za kupovinu i skrećući joj pažnju na sliku na zidu.

Dok je starija žena objašnjavala detalje i bila okrenuta leđima kasi, djevojčica je iskoristila priliku. Prišla je pultu, otvorila kasu i uzela sav novac – kompletan dnevni promet.

Vlasnica, koja ima 77 godina, nije ni slutila šta se dešava. Čak je na kraju razgovora, misleći da je riječ o običnim kupcima, poklonila djevojčici malu sliku. Majka i kćerka potom su mirno napustile radnju, bez ijedne kupljene stvari, ali s novcem u džepu.

Tek nakon njihovog odlaska, žena je primijetila da novac nedostaje i odmah obavijestila karabinjere. Uspjela je zapamtiti bijeli kombi kojim su se udaljile, što je policiji pomoglo da ih brzo locira. Zaustavljeni su nedaleko od prodavnice, u ulici Dante, u vozilu Fiat Ducato. S njima je bio i muškarac – otac djevojčice i suprug 53-godišnje žene.

Policajcima su odmah bili sumnjivi, tim prije što su ih već povezivali s ranijim krivičnim djelima. Tokom kontrole ponašali su se nervozno, a pretres vozila otkrio je i zašto – u kombiju su pronađeni sjekira, koja je mogla poslužiti za provale, kao i više ukradenih predmeta. Kod majke je pronađen i novac iz radnje.