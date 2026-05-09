Slučaj zgrozio sve: Larisa bacila muža u bure kiseline i zatvorila ga

Larisa Šuster važila je za uspješnu i imućnu ženu – imala je 43 godine, vlastitu biohemijsku laboratoriju u Kaliforniji, dvoje djece i visoku platu koja je bila znatno veća od muževe. U Fresnu je slovila za osobu koja sve drži pod kontrolom, ali upravo se ta kontrola počela raspadati kada je njen suprug Tim zatražio razvod i dio imovine.

Rođena je na farmi u Misuriju, gdje je još kao djevojčica razvila interes za nauku. Kasnije je završila biohemiju, zaposlila se u struci, a potom i pokrenula vlastiti laboratorij, koji joj je donosio ozbiljan novac. Tim, koji je radio u bolnici, zarađivao je upola manje i uglavnom se brinuo o djeci i kući. Njihov odnos s vremenom je postajao sve napetiji, a Larisa je, prema riječima okoline, bila sklona kontroli i nije trpjela suprotstavljanje.

Kada je brak počeo pucati, razvod je ubrzo prerastao u borbu za imovinu i starateljstvo. Oboje su angažovali advokate, a sukobi su postajali sve intenzivniji. U jednom trenutku Larisa je, zajedno sa svojim mladim asistentom iz laboratorije, provalila u stan u kojem je Tim živio nakon razdvajanja i uzela neke njegove stvari. Istovremeno je bliskim osobama govorila da želi da joj muž nestane iz života i da zna kako to može izvesti.

Nekoliko mjeseci kasnije Tim je misteriozno nestao. Posljednji trag vodio je do kontakta s Larisom, ali ona je tvrdila da s tim nema veze. Ipak, njeno ponašanje ubrzo je postalo sumnjivo, a policija je počela slagati kockice. Pretraga njene laboratorije otkrila je tragove koji su upućivali na ozbiljan zločin – krv, hemikalije i pretrage na računaru koje su dodatno pojačale sumnje.

Ključni preokret desio se kada je njen asistent odlučio progovoriti. Istraga je pokazala da je Tim namamljen pod izgovorom da im je sin bolestan, nakon čega je napadnut i onesposobljen. Zatim je odveden u skladište povezano s laboratorijom, gdje je Larisa već pripremila bure s jakom kiselinom u koje su ga ubacili.

Larisa je ubrzo uhapšena, a slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti. Na sudu je tužilaštvo iznijelo niz dokaza – od nabavke hemikalija i opreme do ranijih pokušaja da pronađe nekoga ko bi obavio “posao”. Iako je pokušala umanjiti svoju ulogu i tvrdila da nije planirala ubistvo, porota joj nije povjerovala.

Osuđena je na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Tokom izricanja presude ostala je bez reakcije, dok joj se kćerka obratila emotivnim riječima, optužujući je da je vlastitim postupcima uništila porodicu.

Sve žalbe su kasnije odbijene, a Larisa kaznu služi u zatvoru u Kaliforniji. Slučaj je godinama kasnije ostao poznat u javnosti, a mediji su je uporno nazivali – „Kiselinska dama“.