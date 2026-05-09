Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju, ne bih odbio sastanak sa Zelenskim

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju. Dodao je da nije predložio sastanak s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, ali da ga neće odbiti.

- Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka ko god želi da se sastane dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati - poručio je Putin.

Posljednja tačka

Smatra da bi sastanak sa Zelenskim trebao biti posljednja tačka u okončanju rata, odnosno da bi tu trebao pasti potpis, a ne voditi se pregovori.

Istakao je da mu je premijer Slovačke Robert Fico prenio da je Zelenski spreman da održi sastanak te da administracija američkog predsjednika Donalda Trampa iskreno želi rješenje rata.

- Obnavljanje odnosa između Rusije i Evrope koristit će objema stranama. Što se prije to desi, to bolje za nas, a u ovom slučaju i za evropske zemlje - rekao je Putin.

Poručio je da bi najviše volio da u ulozi posrednika između Rusije i Evrope vidi nekadašnjeg kancelara Njemačke Gerharda Šredera.

Složen sukob

Kad je riječ o ratu SAD i Izraela protiv Irana, Putin smatra da je riječ o teškom i složenom sukobu, i ocijenio da više nema zainteresovanih strana za nastavak rata. Dodao je da Iran ima razloga da vjeruje Rusiji u nuklearnoj sferi.

- Nikad nismo prekršili bilo koji sporazum i nastavljamo mirnodopske nuklearne programe u Iranu - rekao je Putin.

Govoreći o odnosima SAD i Kine, Putin je rekao da je nastavak kontakata te dve zemlje važan i da ih Rusija pozdravlja.

- Mi samo imamo koristi od toga, od stabilnosti i konstruktivne interakcije između SAD i Kine - zaključio je Putin.