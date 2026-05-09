Huso iz BiH napravio haos na suđenju u Kelnu: Vikao, vrijeđao novinare, pa na kraju odbio da uđe u sudnicu

Huso B. (42), kojeg njemački mediji često nazivaju “najpoznatijim korisnikom socijalne pomoći”, osuđen je uslovno na godinu dana zatvora zbog prevare s apotekarskim vaučerima, čime je pričinio štetu od 1.750 eura.

Ovaj državljanin Bosne i Hercegovine u Njemačkoj živi već 23 godine, iako mu je zahtjev za azil odavno odbijen. Ipak, sa porodicom, u kojoj ima osmero djece, mjesečno prima oko 7.250 eura državne pomoći.

Sam proces suđenja protekao je u haotičnoj atmosferi. Huso je vikao, vrijeđao novinare i na kraju odbio da uđe u sudnicu, pa je sudija presudu izrekao u njegovom odsustvu.

Okružni sud u Kelnu utvrdio je da je zajedno s nepoznatim saučesnikom tri puta prevario lanac apoteka koristeći vaučere, čime je pribavio protivpravnu korist. Ni on ni njegov advokat nisu željeli komentarisati optužbe – umjesto toga, optuženi je negirao krivicu i uzvikivao da ga se ostavi na miru.

Zanimljivo je da su vlasti još ranije pokušavale da ga izvedu pred sud, ali ga nisu uspjele pronaći, iako živi u izbjegličkom smještaju u Kelnu.

U Njemačku je došao 1994. godine kao desetogodišnjak, bježeći od rata u Bosni i Hercegovini. Već kao maloljetnik počinio je čak 117 krivičnih djela, ali su postupci tada obustavljani jer nije bio krivično odgovoran.

Kasnije se njegov dosije nastavio puniti. Godine 2003. zatražio je azil, ali je odbijen, iako nikada nije deportovan. U međuvremenu je više puta dolazio u sukob sa zakonom – od krađa i oštećenja imovine, preko izbjegavanja plaćanja javnog prevoza, do falsifikovanja.

Uprkos svemu, očekuje se da će i dalje ostati u Njemačkoj. Razlog su njegova djeca, jer vlasti procjenjuju da bi deportacija bila protivna njihovom interesu. Prema presudi, u naredne tri godine mora obavještavati sud o svakoj promjeni adrese. Njegov slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti i pokrenuo brojne rasprave u Njemačkoj, gdje ga mnogi vide kao primjer zloupotrebe socijalnog sistema.