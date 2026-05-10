Novi izraelski napadi na Liban: Poginulo 39 osoba, desetine drugih sa teškim povredama

Centar za hitne operacije pri resornom ministarstvu ukazao je na težak bilans žrtava uslijed višestrukih izraelskih terorističkih udara koji su ciljali civilna naselja, sela i infrastrukturu na jugu zemlje, području planine Liban, kao i u dolini Bekaa.

Izraelske okupacijske snage jučer su pokrenule intenzivan talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja širom južnog dijela Libana, usmrtivši najmanje 39 osoba i nanijevši povrede desetinama drugih, potvrđuju podaci libanskog Ministarstva javnog zdravstva.

Ekipe za spašavanje izvještavaju o potpunom razaranju u stambenom kvartu, gdje su hitne službe neumorno radile na izvlačenju nastradalih ispod ruševina.

Među najtežim incidentima izdvaja se zračni udar na južni grad Al Saksaijah (Al-Saksakiyah), gdje je poginulo najmanje sedam osoba, dok je 15 povrijeđeno, uključujući i troje djece.

Ovi postupci predstavljaju direktno kršenje krhkog sporazuma o primirju, koji je uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država najavio predsjednik Donald Tramp (Trump) 16. aprila.

Bombardovali civile

Pored toga, izraelski napadi pogodili su i mjesto Bedjas (Bedyas) u okrugu Tire, usmrtivši jednog civila i ranivši još 13 osoba, od kojih su šestero djeca i dvije žene.

U regiji Šouf (Chouf), izraelske snage su bombardovale automobil na saobraćajnici između područja Dvije rijeke, što je dovelo do pogibije tri osobe koje su se nalazile u vozilu.

Istovremeno, u naselju Al Bajad (Al-Bayad) u Nabatiehu, zračni udar na stambenu zgradu odnio je živote tri mladića, dok je napad dronom na motocikl na javnom putu Toul-Dweir, u blizini trgovačkih radnji, rezultirao još jednom smrtnim slučajem.

Snimci koji dolaze iz područja Sadijata (Saadiyata) prikazuju uništena prevozna sredstva, što su očevici opisali kao neselektivno gađanje civila u pokretu.