Šok mjere u borbi protiv nasilja: Švicarska uvodi elektronske narukvice za nasilnike, policija reaguje odmah

Švicarska planira dodatno pooštriti borbu protiv porodičnog nasilja uvođenjem elektronskog nadzora počinilaca u stvarnom vremenu, a pilot-projekat trebao bi biti pokrenut u drugoj polovini 2026. godine u kantonu Vo na jugozapadu zemlje, prenosi Svis info.

Novi sistem podrazumijeva cjelodnevno praćenje osoba kojima su sudovi izrekli zabranu prilaska žrtvama ili određenim područjima.

Slanje upozorenja

Predsjednik udruženja za elektronski nadzor kantona, Vasilis Venizelos, izjavio je da je cilj formiranje centralne jedinice koja će bez prekida kontrolisati poštivanje zaštitnih mjera.

U slučaju da počinilac uđe u zabranjenu zonu, sistem bi automatski slao upozorenje, nakon čega bi operateri kontaktirali tu osobu i naložili joj da se udalji.

Venizelos je dodao da bi, ukoliko nalog ne bude ispoštovan, reagovala policija.

Prema njegovim riječima, postojeći sistem bi kasnije trebao prerasti u takozvani „dinamički nadzor“, u kojem bi i žrtve dobrovoljno nosile uređaje za geolokaciju kako bi se u svakom trenutku mogla pratiti udaljenost između njih i počinilaca.

Venizelos je naglasio da nošenje uređaja za žrtve neće biti obavezno te da će sistem predstavljati dio šire strategije borbe protiv porodičnog nasilja, koja uključuje prevenciju, edukaciju i podršku žrtvama.

- Ovaj uređaj omogućava praćenje kretanja počinilaca i žrtava u realnom vremenu i njihovo istovremeno nadgledanje. Nema ni govora o nametanju ove vrste uređaja žrtvi...Cilj je također da se prevaziđu kantonalne granice i osigura kontinuirana zaštita širom Švicarske - istakao je on.

Testna faza

Kanton Vo će tokom druge polovine 2026. godine predstaviti pilot-projekat sa šest do dvanaest elektronskih narukvica. Testna faza omogućit će provođenje evaluacije aktivnog i dinamičkog nadzora.

- Cilj je da se alat primijeni širom Švicarske 2027. godine - rekao je Venizelos i dodao da će projekat zahtijevati posebnu obuku za policijske službenike, kao i uvođenje usklađenih protokola intervencije.

Prema procjenama vlasti, direktni troškovi porodičnog nasilja u Švicarskoj iznose gotovo 300 miliona švicarskih franaka godišnje, odnosno oko 320 miliona eura, dok policija samo u kantonu Vo interveniše između tri i pet puta dnevno u slučajevima nasilja u porodici.