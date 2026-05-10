Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MEĐUNARODNI PRITISAK

Izraelske vlasti puštaju aktiviste s flotile uz obavezno napuštanje zemlje

Sud je prvobitno produžio pritvor do nedjelje radi policijskog ispitivanja, a žalba advokata na tu odluku je odbijena u srijedu

Abu Kešek i Tiago Avila. Platforma X

B. S.

prije 29 minuta

Izraelske vlasti će osloboditi dvojicu stranih aktivista, Saifa Abu Kešeka (Kesheka) španjolskog državljana palestinskog porijekla i Tijaga Avilu (Thiaga Avilu) iz Brazila, koji su privedeni nakon što je mornarica 30. aprila u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za Gazu. 

Prema navodima organizacije za ljudska prava Adalah, njih dvojica će nakon izlaska iz pritvora biti predati imigracionim vlastima radi deportacije iz Izraela.

Okolnosti pritvora i optužbe

Dok su ostali učesnici flotile odmah prebačeni na Krit i pušteni, Kešek i Avila su odvedeni u Izrael na ispitivanje. Organizacija Adalah iznijela je detalje o pritvoru.

Aktivisti su proveli više od sedam dana u potpunoj izolaciji i pod kaznenim uslovima, iako je njihova misija bila civilne prirode.

Obojica su štrajkovala glađu, a Abu Kešek je od 5. maja odbijao i vodu.

Sud je prvobitno produžio pritvor do nedjelje radi policijskog ispitivanja, a žalba advokata na tu odluku je odbijena u srijedu.

Iako formalne optužnice nisu podignute, izraelske vlasti su ih teretile za "pomaganje neprijatelju tokom rata" i povezanost s organizacijom PCPA, za koju Izrael i SAD tvrde da djeluje u ime Hamasa.

Međunarodni pritisak i cilj misije

Na hitno oslobađanje aktivista ranije su pozvali Španija, Brazil i Ujedinjene nacije.

Izraelska strana je odbacila navode o zlostavljanju privedenih, ali je obavještajna služba Shabak na kraju potvrdila pravnom timu da će aktivisti biti pušteni.

Podsjećamo, flotila je isplovila iz Francuske, Španije i Italije s namjerom da dopremi humanitarnu pomoć i probije dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od 2007. godine.

Adalah nastavlja pratiti situaciju kako bi osigurao da se najavljena deportacija provede u narednim danima.

# IZRAEL
# THIAGO AVILA
# SAIFA ABU KESHEK
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.