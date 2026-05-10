Izraelske vlasti puštaju aktiviste s flotile uz obavezno napuštanje zemlje

Izraelske vlasti će osloboditi dvojicu stranih aktivista, Saifa Abu Kešeka (Kesheka) španjolskog državljana palestinskog porijekla i Tijaga Avilu (Thiaga Avilu) iz Brazila, koji su privedeni nakon što je mornarica 30. aprila u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za Gazu.

Prema navodima organizacije za ljudska prava Adalah, njih dvojica će nakon izlaska iz pritvora biti predati imigracionim vlastima radi deportacije iz Izraela.

Okolnosti pritvora i optužbe

Dok su ostali učesnici flotile odmah prebačeni na Krit i pušteni, Kešek i Avila su odvedeni u Izrael na ispitivanje. Organizacija Adalah iznijela je detalje o pritvoru.

Aktivisti su proveli više od sedam dana u potpunoj izolaciji i pod kaznenim uslovima, iako je njihova misija bila civilne prirode.

Obojica su štrajkovala glađu, a Abu Kešek je od 5. maja odbijao i vodu.

Sud je prvobitno produžio pritvor do nedjelje radi policijskog ispitivanja, a žalba advokata na tu odluku je odbijena u srijedu.

Iako formalne optužnice nisu podignute, izraelske vlasti su ih teretile za "pomaganje neprijatelju tokom rata" i povezanost s organizacijom PCPA, za koju Izrael i SAD tvrde da djeluje u ime Hamasa.