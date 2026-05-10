Njemački kancelar upozorava: "NATO prolazi kroz ozbiljnu krizu zbog sukoba SAD i Evrope"

Fridrih Merc (Friedrich Merz), njemački kancelar, izjavio je u subotu da Evropa želi raditi na očuvanju funkcionalnosti NATO saveza, uprkos nesuglasicama koje ima sa Sjedinjenim Američkim Državama koje su dodatno produbile rat u Iranu.

Budućnost NATO saveza postala je neizvjesna uslijed rastućih tenzija između administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) i evropskih članica.

Iako su odnosi već ranije bili poljuljani kritikama o nedovoljnom izdvajanju za odbranu i neslaganjima oko imigracione politike, situacija je eskalirala krajem februara, nakon što su Njemačka i drugi saveznici odbili podržati američko-izraelski rat protiv Irana.

Odgovor Berlina i uloga nordijskih zemalja

Njemački kancelar Merc je tokom konferencije sa švedskim premijerom Ulfom Kristersonom (Kristerssonom) naglasio posvećenost očuvanju Alijanse:

- Zaista smo spremni učiniti sve kako bismo ovaj savez održali živim i u budućnosti - rekao je kancelar.

Merc je istakao da su Švedska i Finska ključne za jačanje evropskog stuba unutar saveza. Iako priznaje postojanje razlika, Kancelar je naglasio zajednički strateški interes:

- Znamo da postoje određene razlike. Svjesni smo izazova s kojima se svi suočavamo, ali naš krajnji cilj je okončati ovaj sukob i osigurati da Iran ne bude u mogućnosti proizvoditi nuklearno oružje. To je zajednički cilj Amerike i Evrope.

Sukob Trampa i Merca

Njemačka se našla pod direktnim udarom Trampvoih kritika. Nakon Mercove izjave da Iran „ponižava“ SAD, Tramp je povukao radikalne poteze.

Naredio je povlačenje 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.

Otkazao je planirano raspoređivanje projektila dugog dometa Tomahawk.

Merc je na ove poteze odgovorio tvrdnjom da „jedinstvo ciljeva“ nadilazi puki broj vojnika, dodavši:

- I dalje smo zainteresovani, i veoma zainteresovani, da američka vojska i američka vojna podrška ostanu na našoj strani.

Regionalne prijetnje i unutrašnja neslaganja

Dok Evropa ulaže milijarde eura u obnovu vojnih kapaciteta zbog prijetnje iz Rusije, unutar saveza se javljaju pukotine u diplomatiji.

Merc je izrazio razočaranje odlukom slovačkog premijera Roberta Fica da otputuje u Moskvu tokom parade povodom Dana pobjede, iako mediji navode da Fico nije prisustvovao samom vojnom defileu dok je Vladimir Putin bio prisutan.

Njemačka strana smatra da je snažna evropska komponenta unutar NATO u direktnom interesu i samih Sjedinjenih Američkih Država.