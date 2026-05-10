Smrtonosna epidemija na kruzeru Hondius: Stroge mjere izolacije na Tenerifima

Kruzer HV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, trebao bi pristati u nedjelju ujutro u industrijsku luku Granadile na Tenerifima
Putnici koji ne pokazuju simptome biće prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovnim komercijalnim letovima, također je objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.
Kurzer Hondius bi trebao u nedjelju ujutro pristati na Tenerifima.
Osam osoba je oboljelo, uključujući tri koje su umrle - nizozemski par i njemački državljanin.
Prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adan Herebrisus (Tedros Adhanom Ghebreyesus) rekao je ranije da će putnici biti prevezeni u industrijsku luku Granadile te će potom biti prevezeni u zatvorenim vozilima pod nadzorom prije nego što odlete u svoje zemlje.
Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima Svjetske zdravestvene organizacije, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest sedmica, zahtijeva oprez.
Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu.
Zdravstvene vlasti rekle su da je rizik od širenja virusa nizak.