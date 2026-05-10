Haos na inauguraciji u Mađarskoj: Ministar zdravstva zaplesao pred hiljadama ljudi, premijer oduševljeno gledao

Ne pripremam se da održim nastup kao što sam to učinio u izbornoj noći, rekao je Hegedus

prije 58 minuta

Novi ministar zdravstva Mađarske Zsolt Hegedus ponovo je priredio pravi plesni spektakl u Budimpešti, ovoga puta tokom ceremonije imenovanja novog premijera, a njegovi plesni pokreti oduševili su prisutne.

Nakon inauguracije novog saziva parlamenta i događaja na kojem je novi premijer Mađarske Peter Magyar položio zakletvu, na Trgu Košut u Budimpešti organizovano je veliko slavlje.

Pred desetinama hiljada građana nastupila je i britanska pjevačica Jalja kao gošća iznenađenja. To se očigledno posebno dopalo novom ministru zdravstva, koji se pridružio članovima plesne grupe i pokazao zavidne plesne sposobnosti.

Na kraju nastupa Hegedus je zaplesao i sa Jaljom, dok je iza njega stajao vidno oduševljeni Mađar, koji je podržavao ovakav način proslave.

Tokom pauze inauguracione sjednice, novinar je pitao Hegedusa da li je vježbao za nastup, s obzirom na to da je popodne morao izaći na scenu, a Hegedus je odgovorio da nije vježbao i da je sve došlo spontano.

- Ne pripremam se da održim nastup kao što sam to učinio u izbornoj noći. Napravio sam jednu veliku grešku tamo, i možda je zato bilo tako spontano. Ni na trenutak mi nije palo na pamet da cijeli svijet gleda ovu scenu, a ja sam ustao i pokazao svoju sreću - rekao je Hegedus.

Hegedus je pažnju javnosti privukao plesom i tokom proslave izborne pobjede 12. aprila, a nakon velikog slavlja sada ga očekuje ozbiljan posao u ministarstvu na čijem je čelu.

