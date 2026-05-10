Haos na inauguraciji u Mađarskoj: Ministar zdravstva zaplesao pred hiljadama ljudi, premijer oduševljeno gledao

Novi ministar zdravstva Mađarske Zsolt Hegedus ponovo je priredio pravi plesni spektakl u Budimpešti, ovoga puta tokom ceremonije imenovanja novog premijera, a njegovi plesni pokreti oduševili su prisutne.

Nakon inauguracije novog saziva parlamenta i događaja na kojem je novi premijer Mađarske Peter Magyar položio zakletvu, na Trgu Košut u Budimpešti organizovano je veliko slavlje.

Pred desetinama hiljada građana nastupila je i britanska pjevačica Jalja kao gošća iznenađenja. To se očigledno posebno dopalo novom ministru zdravstva, koji se pridružio članovima plesne grupe i pokazao zavidne plesne sposobnosti.

Na kraju nastupa Hegedus je zaplesao i sa Jaljom, dok je iza njega stajao vidno oduševljeni Mađar, koji je podržavao ovakav način proslave.