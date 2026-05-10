Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOK JE PLOVIO

Drama u Zaljevu: Teretni brod pogođen projektilom kod Katara, izbio požar

Nadležne službe trenutno istražuju porijeklo projektila, dok je brodovima koji plove tim područjem savjetovan dodatni oprez

Teretni brod pogođen projektilom kod Katara, izbio požar. Anadolija

A. O.

prije 51 minutu

Teretni brod za rasuti teret prijavio je da ga je pogodio nepoznati projektil dok je plovio 23 nautičke milje sjeveroistočno od Dohe, u Kataru, saopćila je organizacija Britanske pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Kako navode iz UKMTO-a, nakon udara izbio je manji požar koji je ubrzo ugašen, a zapovjednik broda potvrdio je da nema povrijeđenih niti ekološke štete.

Nadležne službe trenutno istražuju porijeklo projektila, dok je brodovima koji plove tim područjem savjetovan dodatni oprez.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada su tenzije u Zaljevu između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana i dalje pojačane, uprkos prekidu vatre u američko-izraelskom sukobu protiv Irana.

# BROD
# SAD
# KATAR
# ZALJEV
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.