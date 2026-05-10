Drama u Zaljevu: Teretni brod pogođen projektilom kod Katara, izbio požar

Teretni brod za rasuti teret prijavio je da ga je pogodio nepoznati projektil dok je plovio 23 nautičke milje sjeveroistočno od Dohe, u Kataru, saopćila je organizacija Britanske pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Kako navode iz UKMTO-a, nakon udara izbio je manji požar koji je ubrzo ugašen, a zapovjednik broda potvrdio je da nema povrijeđenih niti ekološke štete.

Nadležne službe trenutno istražuju porijeklo projektila, dok je brodovima koji plove tim područjem savjetovan dodatni oprez.

Ovaj incident dogodio se u trenutku kada su tenzije u Zaljevu između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana i dalje pojačane, uprkos prekidu vatre u američko-izraelskom sukobu protiv Irana.