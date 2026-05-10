U JEKU PREGOVORA

Iranska prijetnja Americi: "Spremni smo zapucati ako naši brodovi ponovo budu napadnuti"

IRGC rakete i bespilotne letjelice su usmjereni na američke ciljeve u regiji i neprijateljske brodove agresora, poručuje Madžid

Iran zaprijetio teškom paljbom. AP

B. S.

prije 46 minuta

Komanda Zračnih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) i njihova mornarica uputili su oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama, naglašavajući da se ne smiju usuditi napasti iranske komercijalne brodove ili tankere za naftu.

Mornarica IRGC je u svom zvaničnom saopćenju bila jasna u vezi s posljedicama eventualne agresije:

- Svaki napad na iranske tankere za naftu i komercijalne brodove rezultirat će teškim napadom na jedan od američkih centara u regiji i neprijateljske brodove.

Brigadni general Zračnih snaga IRGC, Sejid Madžid (Seyyed Majid), potvrdio je da su njihovi vojni kapaciteti već u stanju pripravnosti.

- IRGC rakete i bespilotne letjelice su usmjereni na američke ciljeve u regiji i neprijateljske brodove agresora. Čekamo komandu za paljbu.

Ove poruke iz Teherana dolaze nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa (Donald Tramp).

On je ranije istakao da očekuje povratnu informaciju od Irana u vezi s američkim mirovnim planom, uz napomenu da je primirje, iako trenutno krhko, još uvijek na snazi.

# IRAN
# SAD
# HORMUŠKI MOREUZ
