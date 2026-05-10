Video / Drama na Tenerifima: Stigao kruzer smrti na kojem se pojavio hantavirus

Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros u blizini luke Granadilja (Granadilla) na Tenerifima (Tenerife), gdje će biti usidren radi evakuacije putnika i dijela posade, prenose španski mediji.

Putnici, od kojih niko nije pokazivao simptome infekcije, biće testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a potom prebačeni na kopno u manjim čamcima, saopćili su zvaničnici, prenosi Rojters (Reuters).

Nakon toga, zapečaćeni autobusi prevest će putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, odakle će letjeti prema svojim matičnim zemljama.

Iz predostrožnosti, svi putnici na luksuznom kruzeru „MV Hondius“ smatraju se visokorizičnim kontaktima, saopćila je u subotu navečer Evropska agencija za javno zdravstvo.

Španski državljani će prvi napustiti brod, dok će putnici ostalih nacionalnosti izlaziti u grupama, potvrdili su vladini zvaničnici.

Dezinfekcija plovila

Trideset članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Holandiji (Netherlands), gdje će plovilo biti dezinfikovano.

Brod je u srijedu isplovio sa Zelenortskih Ostrva (Cape Verde) prema Španiji, nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization) i Evropska unija (European Union) zatražile organizaciju evakuacije zbog izbijanja infekcije.

Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus doputovao je u subotu navečer na Tenerife, zajedno sa španskim ministrima unutrašnjih poslova, zdravstva i teritorijalne politike, kako bi dočekali dolazak broda.