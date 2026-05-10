Budućnost evropske odbrane: Od "američkog kišobrana" do strateške autonomije

Pojam "evropski NATO" javljao se još u vremenima Šarl de Gula (Charles de Gaullea) u raspravama stratega ali uvijek kao apstraktna ideja, daleka ambicija, gotovo utopija.

Međutim, danas je to, kako govore vodeći europski političari, nužnost.

Decnijama je formula bila jednostavna - Amerika štiti, dok Evropa plaća dio računa i ne pita previše pitanja.

Taj model, koji je funkcionirao od kraja Drugog svjetskog rata, počeo se urušavati prošle godine.

Ideja vlastite odbrane

Sada se razvija ideja da europske članice NATO izgrade vlastite odbrambene sposobnosti kako ne bi u potpunosti ovisile o američkom vojnom kišobranu.

To ne bi značilo raspad saveza već stvaranje snažnog europskog "stupa" koji može funkcionirati i bez američke dominacije.

Europski centar za politiku (EPC) u svojoj analizi navodi kako "Europski stup unutar NATO-a više nije tek moguća opcija. To je jedini način da Europa bude mirna i da ne prati svakodnevno na čemu je američki fokus u tom trenutku".

Kriza s Grenlandom početkom godine bila je katalizator koji je rasprave pretvorio u hitne akcije.

Kad je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) zaprijetio vojnom silom protiv danskog teritorija, člana i osnivača NATO, evropski čelnici suočili su se s realnošću koju su godinama izbjegavali.

- Za Europljane, SAD je sada grabežljiv režim - pisao je ugledni američki časopis Time.

- Europsko naoružavanje trebat će najmanje tri do pet godina da postane vjerodostojno, a do tada Europa ostaje silno ovisna o američkom oružju, obavještajnim podacima i strateškim kapacitetima - stoji u analizi Timea.

Evropa kao cjelina

Glavni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) još je u vrijeme grenlandske krize poručio europskim zastupnicima:

- Ako iko ovdje misli da se Evropa kao cjelina može braniti bez SAD - nastavite sanjati. Ne možete. Mi ne možemo. Trebamo jedni druge.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) uzvratila mu je na Minhenskoj (Münchenskoj) sigurnosnoj konferenciji:

- Vjerujem da je došlo vrijeme da oživimo klauzulu o uzajamnoj obrani Evrope. Uzajamna obrana nije opcija za EU, to je obveza.

Cijelu razmjenu mišljenja sažeo je analitičar Noa Barkin (Noah Barkin) iz German Marshall Funda, američkog think tanka koji se zalaže za saradnju SAD i Evrope:

- Šef NATO ne može javno reći da se Evropa mora pripremiti za svijet u kojemu je SAD više neće štititi. Ali ona to mora - što brže i odlučnije, to bolje.

ReArm Evropa

Za budući "europski NATO" ključni plan je ReArm Europe ili Spremnost 2030, strateška inicijativa Europske komisije pokrenuta u martu 2025. kao odgovor na rusku prijetnju i nesigurnost u američki angažman u NATO, s ciljem mobilizacije gotovo 800 milijardi eura za obrambenu potrošnju do 2030.

Plan počiva na dva stupa: fiskalnoj fleksibilnosti koja državama članicama dopušta prekoračenje proračunskih pravila za odbrambene troškove, i novom financijskom instrumentu SAFE koji nudi zajmove od 150 milijardi eura za zajedničku nabavu naoružanja.

Provedba je već krenula, 17 država aktiviralo je fiskalnu klauzulu, a usvojen je i detaljni provedbeni plan s konkretnim rokovima do 2030.

Kritičari upozoravaju na demokratski deficit u donošenju odluka, rizik fragmentacije obrambenog tržišta i pitanje može li Evropa finansijski izdržati tako ambiciozan plan bez žrtvovanja socijalnih i klimatskih ulaganja.

Biti slobodan - biti opasan

Jedan od najvećih zagovaratelja europskog vojnog osamostaljenja je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron).

Početkom marta u vojnoj bazi u Bretanji, objavio je da Francuska neće samo povećati broj nuklearnih bojevih glava, već će dopustiti i raspoređivanje nuklearno naoružanih lovaca u druge dijelove kontinenta.

- Da bismo bili slobodni, moramo biti opasni - rekao je okupljenima.

Pod novim konceptom "naprednog odvraćanja", nenuklearni saveznici sudjelovat će u francuskim nuklearnim vježbama, a Pariz će uspostaviti koordinaciju s Njemačkom, Poljskom, Nizozemskom, Belgijom, Grčkom, Švedskom i Danskom.

Analitičari Evropskog vijeća za vanjske odnose ocijenili su to "možda najznačajnijim govorom o nuklearnoj politici bilo kojeg zapadnog čelnika od kraja Hladnog rata."

Njemački kancelar Merc (Fridrich Merz) u potpunosti je podržao Makronov pristup, Njemačka, ukinuvši poslijeratna ograničenja odbrambene potrošnje, ove godine planira uložiti više od 100 milijardi dolara u vojsku.

No veliki dio problema nije lako niti brzo moguće riješiti. Evropska odbrambena industrija bilježi kritične nedostatke u raketama dugog dometa, obavještajnim sistemima i protivraketnoj odbrani.

Države članice upravljaju s više od stotinu različitih vrsta oružanih sistema, u poređenju s oko trideset u SAD.

Sazrijevanje Evropa

Belgijski ministar odbrane Teo Franken (Theo Francken) upozorio je da bi autonomna europska odbrana bez SAD zahtijevala "drastično povećanje" proračuna, a samo stvaranje samostalnog nuklearnog kišobrana koštalo bi stotine milijardi eura.

- Europa se desetljećima ponašala kao odraslo dijete koje zna da se uvijek može osloniti na roditelja. Tramp je zatvorio ta vrata, ne jednom, nego više puta i uz prijetnje - kaže stručnjakinja za sigurnost s Harvarda Kris Kremidas Kortni (Chris Kremidas Courtney) i ističe:

- Došlo je vrijeme da Evropa odraste i napusti američki nuklearni kišobran te uđe u vlastito, stabilno sklonište.

Evropa, koja je još 2020. oklijevala s izdvajanjem 2 posto BDP za odbranu, danas gradi nuklearni upravljačko vijeće, šalje vojnike na Grenland, raspravlja o vlastitom nuklearnom kišobranu i priprema stanovništvo za rat. I to ne samo bez Amerike, nego i u najgorem slučaju i protiv nje.

Parcijalna autonomija

NAVI, udruga bivših visokopozicioniranih zvaničnika ove organizacije smatra da je "europski NATO" realno moguć tek za 15-20 godina.

- Europa će postići parcijalnu autonomiju u nekim domenama - konvencionalnoj teritorijalnoj odbrani, regionalnoj pomorskoj sigurnosti i cyberoperacijama - ali će i dalje strukturalno ovisiti o SAD-u za nuklearno odvraćanje, strateške kapacitete poput izviđanja i dalekometnih udara te logistiku velikih razmjera - piše u njihovoj analizi.

- I to se ne može tako lako promijeniti - zaključuje se.