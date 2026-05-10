Uhapšen bivši šef Netanjahuovog osiguranja: Priveden tokom tajne operacije

Metju Mal (Matthew Mahl), nekadašnji vođa ličnog osiguranja izraelskog premijera i poručnik policije u Vašingtonu (Washingtonu), priveden je u Merilendu (Marylandu) tokom tajne operacije usmjerene na suzbijanje proganjanja djece.

Hapšenje se dogodilo sredinom aprila nakon što su ga istražitelji otkrili u pokušaju nabavke materijala o zlostavljanju djece i proganjanju maloljetne osobe.

Detalji tajne operacije i optužbe

Istražitelji su naveli da je Mal putem Reddita skoro mjesec dana komunicirao s detektivom koji se predstavljao kao 15-godišnji dječak "Nate".

Iako je detektiv pod tajnim zadatkom više puta naglasio svoje godine i neiskustvo, Mal je, prema tvrdnjama tužilaca, nastavio slati eksplicitne poruke i fotografije, svjestan da komunicira s maloljetnikom.

Uhapšen je u okrugu Harford na dogovorenom mjestu susreta radi seksualnih aktivnosti.

Tužioci su Mala nazvali "vukom u ovčjoj koži", ističući da je kao policajac iznevjerio javno povjerenje i obavezu zaštite najmlađih.

U razgovorima je Mal priznao da bi mogao biti u velikoj nevolji jer "ima sve za izgubiti", dok je za navodnog tinejdžera rekao da neće odgovarati jer je dijete.

Posljedice i ranije funkcije

Metropolitanska policijska uprava (MPD) odmah ga je suspendovala, oduzela mu ovlaštenja i najavila unutrašnju istragu.

Iz MPD su poručili da su optužbe uznemirujuće i u potpunoj suprotnosti s njihovim vrijednostima. Mal je trenutno u pritvoru bez kaucije, a optužen je za seksualno uznemiravanje maloljetnika i traženje dječije pornografije.

Prethodno je, od 2016. do 2018. godine, bio predsjednik sindikata policije u Vašingtonu, odakle su ga članovi neuspješno pokušavali smijeniti.

Širi društveni kontekst

Ovaj slučaj, prema riječima zagovornika žrtava, narušava povjerenje u policijske institucije.

Dok SAD nemaju preciznu statistiku o Izraelcima ili osobama s dvojnim državljanstvom optuženim za ovakve delikte, povremeni medijski izvještaji ukazuju na slične slučajeve.

S druge strane, izraelske vlasti navode da se unutar okupirane Palestine godišnje uhapse stotine osoba zbog seksualnih zločina protiv maloljetnika.