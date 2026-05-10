Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠE LJUDI POVRIJEĐENO

Tragedija na aerodromu: Muškarac preskočio zaštitnu ogradu i bacio se pod avion koji je išao više od 200 na sat

Zbog dima u kabini izvršena je hitna evakuacija putem sigurnosnih tobogana, tokom koje je 12 osoba lakše povrijeđeno, a pet ih je završilo u bolnici

Žrtva je preskočila ogradu i bacila se pod avion. Platforma X

B. S.

prije 1 sat 19 minuta

Na Međunarodnom aerodromu u Denveru dogodio se tragičan incident u kojem je jedna osoba smrtno stradala, dok je više ljudi povrijeđeno nakon što je avion kompanije Frontier Airlines udario pješaka na pisti. 

Nesreća se desila u petak kasno navečer, kada je nepoznata osoba preskočila zaštitnu ogradu i istrčala pred Airbus A321 koji je ubrzavao za polijetanje.

Drama na letu za Los Anđeles

Avion na letu 4345, sa 224 putnika i sedam članova posade, kretao se brzinom od oko 235 km/h kada je došlo do udara. Piloti su bili prisiljeni naglo prekinuti polijetanje, a putnici su svjedočili užasu nakon snažnog udarca i izbijanja požara na desnom motoru. 

Zbog dima u kabini izvršena je hitna evakuacija putem sigurnosnih tobogana, tokom koje je 12 osoba lakše povrijeđeno, a pet ih je završilo u bolnici.

Reakcija posade i nadležnih službi

Snimci komunikacije potvrđuju da je pilot odmah obavijestio kontrolu leta o udaru, nakon čega su vatrogasne ekipe brzo ugasile požar. Ministar saobraćaja Šon Dafi (Sean Duffy) pohvalio je posadu zbog ispravne reakcije i naglasio da je pješak namjerno savladao ogradu aerodroma, upozorivši na strogu zabranu neovlaštenog ulaska u branjeni posjed.

Istraga u toku

Federalne službe NTSB i FAA provode istragu koja je potvrdila da je zaštitna ogradna linija bila ispravna u trenutku upada. Identitet poginulog pješaka još nije poznat, ali je potvrđeno da nije riječ o zaposleniku aerodroma. Pista je nakon uviđaja ponovo otvorena, a iz Frontier Airlinesa su izrazili duboko žaljenje zbog događaja.

# AVION
# LOS ANGELES
# DENVER
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.