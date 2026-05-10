Govor koji bi mogao isprovocirati Moskvu: Pašinjan dovodi u pitanje polaganje prava na Karabah

Armenski premijer Nikol Pašinjan (Pashinyan) javnost je uzburkao svojim izjavama o Nagorno-Karabahu a snimak govora koji je objavljen na druištvenim mrežama neće naići na dobronamjerne reakcije u Rusiji.
Razgovarao sa lokalnim stanovništvom
Pašinjan je posjetio regiju Mehri (Meghri) gdje je održao razgovore sa lokalcima, a tema je bila odnos Armenije prema nekadašnjoj separatističkoj samoproglašenoj republici Nagorno - Karabah.
- Kako je Karabah bio armenski? Objasnite kako je bio naš. Jesmo li tamo živjeli? Jesmo li tamo izgradili školu? Jesmo li tamo izgradili vrtić? Jesmo li tamo izgradili fabriku? Bilo šta? Kako je bio naš? Karabah nije bio naš, nije bio naš - rekao je Pašinjan na videosnimku.
U Armeniji političari obmanjivali sami sebe, govori Pašinjan, kako se problem Karabaha može riješiti.
Rješavanje pitanja Karabaha
- Imali smo rat, ali su postojale različite ratne situacije, različite aktivnosti. Ono što troglava strana rata želi nazvati mirom bilo je odgađanje aktivne faze rata, ali šta bi to odgađanje donijelo? Obmanuli smo sebe da možemo riješiti pitanje Karabaha onako kako su nam govorili na našim televizijama. To je bila najveća laž i falsifikat. Saznali su za to 1996. godine, a međunarodna zajednica je čak smatrala da je status Nagorno-Karabaha kao autonomnog entiteta unutar Azerbejdžana vrlo sumnjiv. Samit u Lisabonu 1996. godine zabilježio je logiku samouprave Karabaha unutar Azerbejdžana, baš kao što su zajednice danas organi lokalne samouprave u Armeniji - rekao je.
Ove izjave će sasvim sigurno izazvati negativne reakcije u Rusiji, koja je pružala značajnu političku i vojnu potporu separatistima u Nagorno-Karabahu, oblasti koja je danas pod vlašću Azerbejdžana.
Putinov komentar
Tokom obilježavanja Dana pobjede, ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je veze s Armenijom, sugerirajući tamošnjem vodstvu da organizira referendum na kojem bi se građani izjasnili o potencijalnom članstvu u Evropskoj uniji i daljnjem pravcu odnosa s Moskvom.
- Izvući ćemo odgovarajuće zaključke i težiti blagom, inteligentnom i obostrano korisnom razvodu - rekao je Putin novinarima.
Predložio je da se na predstojećem samitu EAEU, koji će se održati u Astani od 28. do 29. maja, razmotri želja Armenije da se pridruži EU.