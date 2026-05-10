Govor koji bi mogao isprovocirati Moskvu: Pašinjan dovodi u pitanje polaganje prava na Karabah

Armenski premijer Nikol Pašinjan (Pashinyan) javnost je uzburkao svojim izjavama o Nagorno-Karabahu a snimak govora koji je objavljen na druištvenim mrežama neće naići na dobronamjerne reakcije u Rusiji.

Razgovarao sa lokalnim stanovništvom

Pašinjan je posjetio regiju Mehri (Meghri) gdje je održao razgovore sa lokalcima, a tema je bila odnos Armenije prema nekadašnjoj separatističkoj samoproglašenoj republici Nagorno - Karabah.

- Kako je Karabah bio armenski? Objasnite kako je bio naš. Jesmo li tamo živjeli? Jesmo li tamo izgradili školu? Jesmo li tamo izgradili vrtić? Jesmo li tamo izgradili fabriku? Bilo šta? Kako je bio naš? Karabah nije bio naš, nije bio naš - rekao je Pašinjan na videosnimku.