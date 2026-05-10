PUTNICI SE ISKRCAVAJU

Kruzer pogođen hantavirusom stigao na Tenerife: Vojska i policija na licu mjesta, počela evakuacija putnika

Niko od više od 140 ljudi na brodu MV Hondius ne pokazuje simptome virusa, navode španske vlasti

Kruzer MV Hondius. AP

B. S.

prije 25 minuta

Kruzer koji se nalazi u centru izbijanja hantavirusa stigao je do Tenerifa na španskim Kanarskim ostrvima, gdje će putnici i dio posade početi s iskrcavanjem u nedjelju, saopćili su zvaničnici.

Niko od više od 140 ljudi na brodu MV Hondius ne pokazuje simptome virusa, naveli su španske vlasti, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i kompanija Oceanwide Expeditions. 

Od početka izbijanja zaraze tri osobe su preminule, a pet putnika koji su ranije napustili brod zaraženo je hantavirusom, koji može izazvati bolest opasnu po život.

Brod se neće usidriti u luku, već će ostati na pučini, a ljudi će biti prebacivani manjim čamcima. Svima koji se iskrcaju bit će provjereni simptomi, a brod će napustiti tek kada evakuacijski letovi budu spremni da ih prevezu do njihovih odredišta.

- Cijela operacija se odvija normalno - izjavila je španska ministrica zdravstva Monika Garsija (Mónica García).

Vlasti planiraju da završe evakuacijske letove između nedjelje i ponedjeljka, saopštili su španski zvaničnici i SZO. Na brodu se nalaze ljudi iz više od 20 različitih zemalja.

Generalni direktor SZO Tedros Adan Herebrisus (Tedros Adhanom Ghebreyesus), zajedno sa španskim ministrima zdravstva i unutrašnjih poslova, nadgledat će operaciju na Tenerifima, najvećem od Kanarskih ostrva koja se nalaze uz obalu Zapadne Afrike.

Vlasti su naglasile da putnici i članovi posade koji se iskrcaju neće imati kontakt s lokalnim stanovništvom.

Hantavirus se obično širi kada ljudi udišu kontaminirane ostatke glodara i ne prenosi se lako s osobe na osobu.

Međutim, Andes virus koji je otkriven na ovom kruzeru može se u rijetkim slučajevima širiti među ljudima. Simptomi se obično javljaju između jedne i osam sedmica nakon izlaganja.

Španski državljani na brodu bit će prvi koji će se iskrcati, rekla je Garsija, nakon čega će biti prebačeni u medicinsku ustanovu i stavljeni u karantin.

Kompanija Oceanwide navela je da se na brodu nalazi 13 španskih putnika i jedan španski član posade.

Neki španski putnici na brodu izjavili su za Associated Press da su zabrinuti zbog moguće stigmatizacije po povratku na kopno.

Takođe, pojedini stanovnici Tenerifa su uznemireni.

- Reći ću vam, ovo mi se nimalo ne sviđa - rekao je 69-godišnji mještanin Simon Vidal.

- Svako može pričati šta hoće. Zašto su morali dovesti brod iz druge zemlje ovdje? Zašto bilo gdje drugo, zašto baš na Kanarska ostrva?

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo pristali su poslati avione za evakuaciju svojih građana. Amerikanci s broda bit će u karantinu u medicinskom centru u Nebraski.

Australija šalje avion koji bi trebao stići u ponedjeljak kako bi evakuisao svoje državljane i građane susjednih zemalja poput Novog Zelanda, rekla je García.

Njen avion će posljednji napustiti Tenerife.

Oni koji se iskrcaju ostavit će prtljag na brodu, a bit će im dozvoljeno da ponesu samo malu torbu s osnovnim stvarima, mobilni telefon, punjač i dokumentaciju.

Dio posade, kao i tijelo putnika koji je preminuo na brodu, ostat će na plovilu koje će nastaviti plovidbu prema Holandiji, gdje će biti obavljena dezinfekcija, saopštile su španske vlasti.

