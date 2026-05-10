Kruzer pogođen hantavirusom stigao na Tenerife: Vojska i policija na licu mjesta, počela evakuacija putnika

Kruzer koji se nalazi u centru izbijanja hantavirusa stigao je do Tenerifa na španskim Kanarskim ostrvima, gdje će putnici i dio posade početi s iskrcavanjem u nedjelju, saopćili su zvaničnici. Niko od više od 140 ljudi na brodu MV Hondius ne pokazuje simptome virusa, naveli su španske vlasti, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i kompanija Oceanwide Expeditions. Od početka izbijanja zaraze tri osobe su preminule, a pet putnika koji su ranije napustili brod zaraženo je hantavirusom, koji može izazvati bolest opasnu po život.

Brod se neće usidriti u luku, već će ostati na pučini, a ljudi će biti prebacivani manjim čamcima. Svima koji se iskrcaju bit će provjereni simptomi, a brod će napustiti tek kada evakuacijski letovi budu spremni da ih prevezu do njihovih odredišta. - Cijela operacija se odvija normalno - izjavila je španska ministrica zdravstva Monika Garsija (Mónica García). Vlasti planiraju da završe evakuacijske letove između nedjelje i ponedjeljka, saopštili su španski zvaničnici i SZO. Na brodu se nalaze ljudi iz više od 20 različitih zemalja.

Generalni direktor SZO Tedros Adan Herebrisus (Tedros Adhanom Ghebreyesus), zajedno sa španskim ministrima zdravstva i unutrašnjih poslova, nadgledat će operaciju na Tenerifima, najvećem od Kanarskih ostrva koja se nalaze uz obalu Zapadne Afrike. Vlasti su naglasile da putnici i članovi posade koji se iskrcaju neće imati kontakt s lokalnim stanovništvom. Hantavirus se obično širi kada ljudi udišu kontaminirane ostatke glodara i ne prenosi se lako s osobe na osobu. Međutim, Andes virus koji je otkriven na ovom kruzeru može se u rijetkim slučajevima širiti među ljudima. Simptomi se obično javljaju između jedne i osam sedmica nakon izlaganja.

Španski državljani na brodu bit će prvi koji će se iskrcati, rekla je Garsija, nakon čega će biti prebačeni u medicinsku ustanovu i stavljeni u karantin. Kompanija Oceanwide navela je da se na brodu nalazi 13 španskih putnika i jedan španski član posade. Neki španski putnici na brodu izjavili su za Associated Press da su zabrinuti zbog moguće stigmatizacije po povratku na kopno. Takođe, pojedini stanovnici Tenerifa su uznemireni. - Reći ću vam, ovo mi se nimalo ne sviđa - rekao je 69-godišnji mještanin Simon Vidal. - Svako može pričati šta hoće. Zašto su morali dovesti brod iz druge zemlje ovdje? Zašto bilo gdje drugo, zašto baš na Kanarska ostrva? SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo pristali su poslati avione za evakuaciju svojih građana. Amerikanci s broda bit će u karantinu u medicinskom centru u Nebraski.