Trampov potez prijeti opstanku bavarskog gradića: Gasi se "mala Amerika"

Bavarski gradić Vilsek (Vilseck), koji je dom američkoj vojsci još od 1945. godine, mogao bi najteže stradati zbog Trampove odluke o povlačenju 5.000 vojnika iz Njemačke.

Iako službenih detalja još nema, vjeruje se da će bazu napustiti 2. konjički puk Stryker, jedina preostala stalna američka brigada u zemlji.

Gubitak radnih mjesta

- Posljedice bi bile dramatične - rekao je novi gradonačelnik grada Torsten Gredler (Thorsten Graedler), koji je preuzeo dužnost ove sedmice, suočen s perspektivom gubitka hiljada radnih mjesta u ruralnom području gdje je baza jedan od najvećih poslodavaca kilometrima uokolo.

Istaknuo je kako je grad postao žrtva vlastite ovisnosti o bazi, koja je godinama osiguravala sigurne plate i promet lokalnim preduzećima, a sada taj sistem dolazi na naplatu.

- Cijeli naš grad Vilsek u velikoj mjeri se oslanja na vojnu obuku za svoje preživljavanje - pabovi, restorani, garaže, supermarketi - rekao je on.

Odluka iz SAD

Odluka o povlačenju uslijedila je nakon pritiska Vašingtona na evropske saveznike da više ulažu u vlastitu obranu, umjesto da se oslanjaju na SAD.

Iako se o odlasku 2. konjičkog puka nagađalo još u Trampovom prvom mandatu, te je planove kasnije poništila Bajdenova administracija, pitanje njihovog ostanka ponovno je postalo aktuelno.

- Važno je reći da još uvijek nije službeno potvrđeno da će Strykeri zaista biti povučeni. Tako da još nisam odustao od nade - rekao je Gredler.

Iako je Berlin počeo masovno ulagati u vojsku i tvrdi da ih povlačenje nije iznenadilo, za sam Vilsek to bi bio ogroman udarac.

Osim ekonomskog kraha, grad bi doživio i kulturni šok, jer američki vojnici i njihove obitelji čine toliku populaciju da ih je brojčano više nego samih mještana.

"Mala Amerika" u Bavarskoj

Iako je broj američkih vojnika u Njemačkoj drastično opao s nekadašnjih 250.000 tijekom Hladnog rata na današnjih 35.000, njihova prisutnost ostaje ključni dio njemačke svakodnevice.

Do pada Berlinskog zida, većina američkih prekomorskih baza nalazila se upravo u Njemačkoj, stvarajući "male Amerike" unutar lokalnih zajednica.

U gradovima poput Vilseka, suživot s vojskom postao je dio identiteta generacija.

- Nikada nisam poznavao Vilsek drugačije nego živeći rame uz rame s Amerikancima - rekao je Gredler.

Vojnici i njihove obitelji integrirani su u lokalni život, od restorana i supermarketa do sportskih klubova.

- Ovdje sam od 2022. godine, dakle oko četiri godine sada. I nema ništa što mi se ne sviđa u Njemačkoj - rekao je 31-godišnji kulinarski narednik Robert Mur (Moore).

Rekao je da su ljudi prijateljski raspoloženi i puni poštovanja i da je "veoma, veoma sigurno".

Strah od ekonomske i društvene tišine

Eventualni odlazak Amerikanaca izaziva snažan emocionalni i financijski strah. Stanovnici koji su nekada strahovali od dolaska borbenih jedinica, poput Strykera, danas u njima vide dobre susjede i pouzdane klijente.

- Kada su Strykeri stigli, brinuli smo se da će to biti gomila grubijana, ali oni su zapravo jako fini - rekao je 66-godišnji Albin Merkl.

- Uvijek smo dobro poslovali s Amerikancima.

Ipak, smanjenje snaga nakon Hladnog rata već je ugasilo nekadašnji živahni noćni život grada, a nove najave povlačenja unose dodatnu zebnju među zaposlenike baze i lokalne poduzetnike.

- Osamdesetih godina život je ovdje bio briljantan. Bio je tu živahan noćni život, sa barovima i pabovima - rekla je Džudit Đorđijadis (Judith Georgiadis).

- Ljudi koji rade za Amerikance se boje. Postoji mnogo brige. Gradska uprava je davno trebala poduzeti mjere da riješi našu ovisnost o Amerikancima. Kad si mlad, ili radiš za Amerikance ili odlaziš.

Poslovna ovisnost i neizvjesna budućnost

Lokalna poduzeća koja su svoje poslovanje u potpunosti prilagodila američkim potrebama sada su najizloženija riziku.

- Mnogi od nas ovdje, mislim na poslovne ljude, izgradili smo svoje poslove oko 100% američkih klijenata - rekao je 64-godišnji Robert Grasik (Robert Grassick).

Iako su nagađanja o odlasku vojske prisutna desetljećima, ona nikada ne prestaju biti tema koja pogađa samu srž zajednice, uključujući i brojne mješovite obitelji nastale iz ovog suživota.

Odrastavši ovdje, mogu reći da je to oduvijek bila tema razgovora:

- Odlaze i zatvaraju se - rekla je 61-godišnja Brenda Hučinson (Hutchinson).

- To je bila tema razgovora još dok je moj otac bio u vojsci.