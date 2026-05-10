Od luksuza do karantina: Kako je atlantska odiseja od 50.000 KM postala borba protiv hantavirusa

Od deponije do kruzera

Luksuzno krstarenje od 25.000 eura, namijenjeno ljubiteljima prirode i ptica, pretvorilo se u međunarodnu zdravstvenu krizu nakon izbijanja hantavirusa.

Brod nizozemske kompanije Oceanwide Expeditions završio je svoje putovanje u španjolskoj luci Granadilla na Tenerifima pod strogim vojnim i zdravstvenim nadzorom.

Zadnji zaraženi putnici, uključujući i brodskog liječnika, evakuirani su s Kape Verdea (Cape Verdea) u Nizozemsku, dok su ostali putnici s Tenerifa vraćeni u svoje matične zemlje pod posebnim mjerama opreza.

Kao strastveni promatrači ptica, posjetili su odlagalište otpada u Ushuaiji, gdje obitavaju dugorepi štakori, glavni prenosioci andskog soja hantavirusa.

Specifičnost ovog soja je njegova iznimna opasnost i rijetka sposobnost prijenosa s čovjeka na čovjeka.