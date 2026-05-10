Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POČELO U ARGENTINI

Od luksuza do karantina: Kako je atlantska odiseja od 50.000 KM postala borba protiv hantavirusa

Nizozemac je preminuo, a njegovo tijelo ostalo je na brodu sve do pristajanja na otok Sveta Helena 24. aprila

Kruzer je uspješno evakuiran. AP

B. S.

prije 45 minuta

Luksuzno krstarenje od 25.000 eura (oko 50.000 KM), namijenjeno ljubiteljima prirode i ptica, pretvorilo se u međunarodnu zdravstvenu krizu nakon izbijanja hantavirusa. 

Brod nizozemske kompanije Oceanwide Expeditions završio je svoje putovanje u španjolskoj luci Granadila na Tenerifima pod strogim vojnim i zdravstvenim nadzorom.

Od deponije do kruzera

Luksuzno krstarenje od 25.000 eura, namijenjeno ljubiteljima prirode i ptica, pretvorilo se u međunarodnu zdravstvenu krizu nakon izbijanja hantavirusa. 

Brod nizozemske kompanije Oceanwide Expeditions završio je svoje putovanje u španjolskoj luci Granadilla na Tenerifima pod strogim vojnim i zdravstvenim nadzorom.

Zadnji zaraženi putnici, uključujući i brodskog liječnika, evakuirani su s Kape Verdea (Cape Verdea) u Nizozemsku, dok su ostali putnici s Tenerifa vraćeni u svoje matične zemlje pod posebnim mjerama opreza.

Kao strastveni promatrači ptica, posjetili su odlagalište otpada u Ushuaiji, gdje obitavaju dugorepi štakori, glavni prenosioci andskog soja hantavirusa. 

Specifičnost ovog soja je njegova iznimna opasnost i rijetka sposobnost prijenosa s čovjeka na čovjeka.

Hronologija tragedije i propusti

Putovanje je započelo 1. aprila, a prvi simptomi kod 70-godišnjeg Nizozemca pojavili su se pet dana kasnije.

Unatoč pogoršanju stanja, kapetan je umanjivao ozbiljnost situacije.

Nizozemac je preminuo, a njegovo tijelo ostalo je na brodu sve do pristajanja na otoku Sveta Helena 24. aprila.

Ubrzo su uslijedile nove hospitalizacije i još jedna smrt Njemice.

Tek 2. maja potvrđeno je da se radi o opasnom andskom soju, no tada je već bilo prekasno za zaustavljanje kontakata.

Globalna prijetnja i bilans

Tri smrtna slučaja, najmanje pet zaraženih i oko trideset potencijalnih prijenosnika koji su već otputovali u različite dijelove svijeta od Kanade do Singapura.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pokrenula je međunarodnu potragu za putnicima koji su asimptomatski, ali predstavljaju visoki rizik za širenje zaraze u avionima i lokalnim zajednicama.

Zadnji zaraženi putnici, uključujući i brodskog liječnika, evakuirani su s Kape Verdea u Nizozemsku, dok su ostali putnici s Tenerifa vraćeni u svoje matične zemlje pod posebnim mjerama opreza.

# KRSTARENJE
# TENERIFI
# HANTAVIRUS
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.