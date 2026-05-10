Ukrajinci uveli dronove sa "sačmaricama", ruske letjelice padaju kao muhe

Nedavno objavljeni snimci iz prvog lica, koji kruže društvenim mrežama i vojnim kanalima, prikazuju dramatične trenutke presretanja na nebu iznad ratišta. Na videu se jasno vidi kako ukrajinski dronovi velikom brzinom i preciznošću love neprijateljske letjelice.

Kada se ukrajinski dron približi meti na svega nekoliko metara udaljenosti, aktivira se oružani mehanizam. Prema dostupnim informacijama i vizuelnim dokazima sa snimka, čini se da ovi dronovi koriste oružje po principu sačmarice. Umjesto da se zabiju u neprijateljski dron (kamikaza taktika), oni ispaljuju smrtonosni oblak projektila (sačme) koji u djeliću sekunde kida rotore i uništava vitalnu elektroniku ruskih FPV dronova, šaljući ih u slobodan pad.

Evolucija rata dronova

Rat u Ukrajini od samog početka definiran je masovnom upotrebom bespilotnih letjelica, ali ova nova taktika predstavlja značajan iskorak. Do sada su se sukobi dronova uglavnom svodili na pokušaje fizičkog zabijanja jedne letjelice u drugu.

Opremanje dronova vatrenim oružjem za blisku borbu (tzv. dogfight) nudi nekoliko ključnih prednosti:

Višestruka upotreba: Dron presretač ne mora biti uništen prilikom napada, što mu omogućava obaranje više meta u jednoj misiji ili siguran povratak u bazu.

Veća preciznost: Rasprskavajuća municija (sačma) zahtijeva manju preciznost pri nišanjenju letjelice u brzom pokretu u poređenju sa klasičnim projektilima.

Troškovna efikasnost: Jeftini FPV dronovi postaju efikasno protuzračno oružje protiv drugih, potencijalno skupljih izviđačkih ili napadačkih dronova.

Ovaj razvoj događaja na ukrajinskom ratištu još jednom naglašava nevjerovatnu brzinu tehnoloških i taktičkih inovacija. Zračni prostor na malim visinama postao je poprište intenzivnih borbi, a prilagodljivost i domišljatost u modifikaciji komercijalno dostupnih tehnologija nastavljaju mijenjati pravila modernog ratovanja.