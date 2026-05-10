VIRALNI SNIMAK

Video / Melanija Tramp o suprugu kao suosjećajnom vođi: Reakcija publike postala hit

Situacija je bila toliko očigledna da su se i Donald i Melanija nasmijali

Donald i Melanija Tramp na Majčinskoj večeri. Platforma X

B. S.

prije 1 sat 42 minute

Tokom proslave Majčinog dana u Bijeloj kući, posvećene porodicama američkih vojnika, Melanija Tramp (Melania Trump) izazvala je neočekivanu reakciju publike govoreći o svom suprugu.

- Većina poznaje mog supruga kao snažnog vrhovnog komandanta, ali njegova empatija nadilazi tu ulogu... - kazala je prva dama SAD-a.

Na spominjanje Trampove empatije, dvorana je prasnula u smijeh. Situacija je bila toliko očigledna da su se i Donald i Melanija nasmijali, a on je dodatno reagovao slijeganjem ramenima.

Snimak je postao viralan u roku od nekoliko sati uz hiljade šaljivih komentara.

Mnogi su ovaj trenutak protumačili kao jasan znak da publika Melanijin opis predsjednika nije shvatila ozbiljno.

