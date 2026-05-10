Haos u mađarskom parlamentu: Novi premijer žestoko napao predsjednika, tražio njegovu ostavku pred svima

Na inauguracionoj sjednici Parlamenta Mađarske, novi premijer ove zemlje Peter Mađar (Peter Magyar) održao je žestok govor u kojem je iz sale otvoreno pozvao na ostavku predsjednika koji se nalazio u publici.

Govor je započeo riječima da osjeća i razumije odgovornost koju nosi funkcija premijera te da je vidio sudbinu svojih prethodnika.

- Vidio sam kako se pozicija premijera može koristiti za služenje vlasti umjesto za služenje naciji. Vidio sam kako vlast može podjarmiti osobu i kako politička zajednica može izgubiti vezu s onima od kojih je dobila svoj autoritet - rekao je Mađar.

Najzanimljiviji dio njegovog obraćanja odnosio se na predsjednika Mađarske Tamaša Šuljoka (Tamas Sulyok).

- Javne institucije, ljudi u njima, postali su političke sluge prošlog sistema ili su oduvijek to bili. Ispraznili su sistem kontrole i ravnoteže. Oni trebaju podnijeti ostavke danas ili do 31. maja. Tamas Sulyok treba odmah započeti taj proces - poručio je Mađar predsjedniku Mađarske.

Također, predsjednika je nazvao kukavicom koja nije sposobna predstavljati nacionalno jedinstvo Mađarske.

- Vrijeme je da odeš uzdignute glave dok još možeš - rekao je.

Predsjednik države je, sjedeći u svojoj loži, ovaj dio govora pratio uz osmijeh, a prema riječima naših dopisnika s mjesta događaja, u pojedinim trenucima se i osmjehivao.