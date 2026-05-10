NA INAUGURACIONOJ SJEDNICI

Haos u mađarskom parlamentu: Novi premijer žestoko napao predsjednika, tražio njegovu ostavku pred svima

Vidio sam kako se pozicija premijera može koristiti za služenje vlasti umjesto za služenje naciji, izjavio je Mađar

Peter Mađar. Screenshot / YouTube - AP

A. O.

prije 1 sat 12 minuta

Na inauguracionoj sjednici Parlamenta Mađarske, novi premijer ove zemlje Peter Mađar (Peter Magyar) održao je žestok govor u kojem je iz sale otvoreno pozvao na ostavku predsjednika koji se nalazio u publici.

Govor je započeo riječima da osjeća i razumije odgovornost koju nosi funkcija premijera te da je vidio sudbinu svojih prethodnika.

- Vidio sam kako se pozicija premijera može koristiti za služenje vlasti umjesto za služenje naciji. Vidio sam kako vlast može podjarmiti osobu i kako politička zajednica može izgubiti vezu s onima od kojih je dobila svoj autoritet - rekao je Mađar.

Najzanimljiviji dio njegovog obraćanja odnosio se na predsjednika Mađarske Tamaša Šuljoka (Tamas Sulyok).

- Javne institucije, ljudi u njima, postali su političke sluge prošlog sistema ili su oduvijek to bili. Ispraznili su sistem kontrole i ravnoteže. Oni trebaju podnijeti ostavke danas ili do 31. maja. Tamas Sulyok treba odmah započeti taj proces - poručio je Mađar predsjedniku Mađarske.

Također, predsjednika je nazvao kukavicom koja nije sposobna predstavljati nacionalno jedinstvo Mađarske.

- Vrijeme je da odeš uzdignute glave dok još možeš - rekao je.

Predsjednik države je, sjedeći u svojoj loži, ovaj dio govora pratio uz osmijeh, a prema riječima naših dopisnika s mjesta događaja, u pojedinim trenucima se i osmjehivao.

# MAĐARSKA
# PETER MAGYAR
