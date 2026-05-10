Podmorski kablovi u Hormuškom moreuzu: Novi adut Irana u geopolitičkim tenzijama

Iran planira uspostavljanje potpune kontrole nad sedam strateških internet kablova koji prolaze kroz Hormuški moreuz, navodi Fars.

Ovom rutom teče između 15 posto i 20 posto svjetskog internet i finansijskog prometa, što je čini ključnom za komunikaciju između Evrope, Zaljeva i Azije.

Glavni elementi

Glavni elementi iranskog plana su obavezne dozvole i takse i monopol na održavanje.

Obavezne dozvole i takse znači da će strane kompanije morati plaćati tranzitne naknade i poslovati isključivo prema iranskim zakonima.

Monopol na održavanje odnosno servisiranje i upravljanje kablovima bilo bi rezervisano samo za domaće iranske firme.

Uticaj na region i strateška prednost

Ovaj potez direktno ugrožava države Zaljeva koje su izuzetno ranjive, jer čak 90% njihovih bankarskih, internet i "cloud" usluga zavisi od ovih kablova.

S druge strane, Iran ima veliku prednost jer se na ove podmorske rute oslanja sa manje od 40 posto, dok većinu saobraćaja obavlja kopnenim putem preko Turske.

Potencijalni rizici

Stručnjaci predviđaju da bi ovakva "nacionalizacija" kontrole mogla izazvati razne probleme.

Veće troškove za bankarski i tehnološki sektor, usporenje interneta zbog birokratije i potencijalnih problema u održavanju i dodatnu nestabilnost u ionako napetom regionu Hormuškog moreuza.