Lego video koji je zapalio mreže: Trampa "izrešetali" zbog vanzemaljaca i Džefrija Epstina

Društvenim mrežama dominira animirani rap video u kojem LEGO figurice oštro kritikuju političke manevre za obmanjivanje javnosti.

U fokusu priče je Donald Tramp (Trump) i korištenje teme vanzemaljaca kako bi se prikrili stvarni društveni problemi.

NLO kao "dimna zavjesa"

Video ismijava senzacionalizam, poredeći priče o neidentifikovanim objektima sa ignorisanjem ekonomske krize i inflacije.

Uvodni stihovi odmah postavljaju ton: "Pogledajte gore u nebo. Je li ptica? Je li avion? Ne, to je bacanje NLO datoteka samo da vam zbrkaju mozak".

Dok animirani Tramp maše folderom o vanzemaljcima, on istovremeno krije dokumentaciju o Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu).