Lego video koji je zapalio mreže: Trampa "izrešetali" zbog vanzemaljaca i Džefrija Epstina

Društvenim mrežama dominira animirani rap video u kojem LEGO figurice oštro kritikuju političke manevre za obmanjivanje javnosti.
U fokusu priče je Donald Tramp (Trump) i korištenje teme vanzemaljaca kako bi se prikrili stvarni društveni problemi.
NLO kao "dimna zavjesa"
Video ismijava senzacionalizam, poredeći priče o neidentifikovanim objektima sa ignorisanjem ekonomske krize i inflacije.
Uvodni stihovi odmah postavljaju ton: "Pogledajte gore u nebo. Je li ptica? Je li avion? Ne, to je bacanje NLO datoteka samo da vam zbrkaju mozak".
Dok animirani Tramp maše folderom o vanzemaljcima, on istovremeno krije dokumentaciju o Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu).
Zahtjev za istinom o Epstinovoj listi
Centralni dio pjesme optužuje moćnike da koriste "svemirsku temu" kako bi zaštitili imena povezana sa ozloglašenim ostrvom. Izvođač direktno poručuje:
- Ali zadržat ćete Epsteinovu listu u mraku sa lažima - uz zahtjev koji odjekuje internetom:
- Zadržite lažne vanzemaljce. Znamo da blefirate. Pokažite nam tko je išao na ostrvo. Da, bilo nam je dosta!
Višeslojna kritika sistema
Osim ove dvije teme, video kroz satiru obrađuje i odnose sa Iranom i sankcije, granične zidove i PR mašineriju i prikaz političkog sistema kao igre u kojoj se istina svjesno prikriva.
Ovaj spoj pop-kulture i ozbiljne društvene kritike uspio je privući milione gledalaca, koristeći humor kao alat za ukazivanje na jeftine medijske trikove.