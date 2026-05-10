Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PLASTIČNA POBUNA

Lego video koji je zapalio mreže: Trampa "izrešetali" zbog vanzemaljaca i Džefrija Epstina

Ovaj spoj pop-kulture i ozbiljne društvene kritike uspio je privući milione gledalaca, koristeći humor kao alat za ukazivanje na jeftine medijske trik

Lego karikatura Trampa. Screenshot

B. S.

prije 38 minuta

Društvenim mrežama dominira animirani rap video u kojem LEGO figurice oštro kritikuju političke manevre za obmanjivanje javnosti. 

U fokusu priče je Donald Tramp (Trump) i korištenje teme vanzemaljaca kako bi se prikrili stvarni društveni problemi.

NLO kao "dimna zavjesa"

Video ismijava senzacionalizam, poredeći priče o neidentifikovanim objektima sa ignorisanjem ekonomske krize i inflacije. 

Uvodni stihovi odmah postavljaju ton: "Pogledajte gore u nebo. Je li ptica? Je li avion? Ne, to je bacanje NLO datoteka samo da vam zbrkaju mozak". 

Dok animirani Tramp maše folderom o vanzemaljcima, on istovremeno krije dokumentaciju o Džefriju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu).

Zahtjev za istinom o Epstinovoj listi

Centralni dio pjesme optužuje moćnike da koriste "svemirsku temu" kako bi zaštitili imena povezana sa ozloglašenim ostrvom. Izvođač direktno poručuje: 

- Ali zadržat ćete Epsteinovu listu u mraku sa lažima - uz zahtjev koji odjekuje internetom: 

- Zadržite lažne vanzemaljce. Znamo da blefirate. Pokažite nam tko je išao na ostrvo. Da, bilo nam je dosta!

Višeslojna kritika sistema

Osim ove dvije teme, video kroz satiru obrađuje i odnose sa Iranom i sankcije, granične zidove i PR mašineriju i prikaz političkog sistema kao igre u kojoj se istina svjesno prikriva.

Ovaj spoj pop-kulture i ozbiljne društvene kritike uspio je privući milione gledalaca, koristeći humor kao alat za ukazivanje na jeftine medijske trikove.

# LEGO
# SAD
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.