Berlin rezervisan prema ideji da Šreder posreduje između Rusije i Ukrajine

Njemačka je odbacila prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da bivši kancelar Džerard Šreder (Gerhard Schroeder) koordinira razgovore sa Evropskom unijom radi postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Pregovori EU s Rusijom

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta nedavno je rekao da vjeruje da postoji "potencijal" da EU pregovara sa Rusijom i razgovara o budućnosti bezbjednosne arhitekture Evrope.

Putin je rekao da bi, ako bi do takvih razgovora došlo, Šreder bio njegov poželjni posrednik.

Ponuda nije kredibilna

Njemački zvaničnik rekao je da ponuda nije kredibilna jer Rusija nije promijenila nijedan od svojih uslova, dodajući da bi početni test bio da li je Moskva spremna da produži trodnevni prekid vatre.

Zvaničnik, koji je govorio Reutersu pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Putin iznio niz lažnih ponuda s ciljem da podijeli zapadni savez.

Oštre kritike zbog bliskosti s Rusijom

Nakon što je 2005. napustio funkciju, Šreder je skoro odmah preuzeo mjesto predsjednika kontroverznog njemačko-ruskog konzorcijuma za gasovod i u Njemačkoj se suočio s oštrim kritikama zbog bliskosti s Putinom.

Portparol njemačke vlade rekao je u petak da Berlin ne vidi znake da je Moskva zainteresovana za ozbiljne pregovore i naglasio da bi svi razgovori sa Evropskom unijom morali biti blisko koordinisani sa državama članicama i Ukrajinom.