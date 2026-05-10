Iran zaprijetio protivnicima: "Spremili smo novo oružje i rat kakav ne očekujete"

Iranska vojska uputila je oštro upozorenje svojim protivnicima, poručivši da će svaki novi pokušaj agresije na Iran naići na “iznenađujuće” metode ratovanja, upotrebu naprednijeg naoružanja i odgovore na neočekivanim lokacijama.

Portparol iranske vojske brigadni general Mohamad Akraminija (Mohammad Akraminia) izjavio je da je Teheran značajno unaprijedio vojne kapacitete, revidirao listu meta te pripremio potpuno nove strategije odbrane i napada.

Govoreći o mogućem sukobu, Akraminija je naglasio da će protivnici Irana biti suočeni s novim načinima ratovanja i modernijim oružjem.

- Ukoliko neprijatelj ponovi agresiju protiv naše zemlje, suočit će se s naprednijom opremom i novim metodama ratovanja - upozorio je Akraminija.

Visoka cijena

Dodao je kako bi se eventualni rat mogao proširiti na “nova bojišta i arene” koje protivnici nisu predvidjeli niti ih mogu očekivati.

General je također poručio da će neprijatelji Irana ponovo platiti visoku cijenu ukoliko naprave “pogrešne matematičke procjene” kada je riječ o vojnoj snazi ove države.

Osim vojnih prijetnji, Akraminija se osvrnuo i na ekonomski pritisak kojem je Iran izložen zbog međunarodnih sankcija.

Sankcije protiv Irana

Posebno upozorenje uputio je državama koje podržavaju sankcije protiv Islamske Republike Iran, navodeći da bi se mogle suočiti s problemima prilikom prolaska kroz moreuz.

Njegova izjava odnosi se na strateški važan Hormuški moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih trgovačkih i energetskih ruta, čime je Iran indirektno poručio da je spreman ugroziti pomorski saobraćaj ukoliko se pritisci nastave.