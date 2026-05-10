Video / Putnici se iskrcavaju u punoj zaštitnoj opremi sa kruzera pogođenog hantavirusom

Španija je počela iskrcavanje državljana s kruzera na kojem su registrovani slučajevi hantavirusa, a koji je usidren u blizini Tenerifa. Druge grupe državljana će se iskrcavati nakon završetka iskrcavanja španskih državljana.
Španski državljani bili su prvi koji su se iskrcali u malim čamcima u grupama od po pet osoba, nakon čega su prebačeni na obalu, a potom autobusima do lokalnog aerodroma, pokazuju snimci Reutersa.
Putnici, koji ne pokazuju nikakve simptome virusa, ukrcat će se na let za Madrid španskim vojnim avionom i biti prebačeni u bolnicu u karantin, saopćili su vladini zvaničnici, naglašavajući da neće imati nikakav kontakt s javnošću.
Luksuzni kruzer krenuo je prema Španiji u srijedu s obale Zelenortskih Ostrva (Cape Verde), nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile od zemlje da upravlja evakuacijom putnika nakon što je otkrivena epidemija hantavirusa.
Zemlje uključujući Belgiju, Francusku, Njemačku, Irsku, SAD, Veliku Britaniju i Nizozemsku potvrdile su u subotu (9. maja) da su poslale avione za evakuaciju svojih građana, iako su lokalni vladini zvaničnici na Kanarskim ostrvima izjavili da nisu svi avioni stigli do nedjelje ujutro.