Video / Putnici se iskrcavaju u punoj zaštitnoj opremi sa kruzera pogođenog hantavirusom

Španija je počela iskrcavanje državljana s kruzera na kojem su registrovani slučajevi hantavirusa, a koji je usidren u blizini Tenerifa. Druge grupe državljana će se iskrcavati nakon završetka iskrcavanja španskih državljana.

Španski državljani bili su prvi koji su se iskrcali u malim čamcima u grupama od po pet osoba, nakon čega su prebačeni na obalu, a potom autobusima do lokalnog aerodroma, pokazuju snimci Reutersa.