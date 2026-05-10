Fidan u Ankari razgovarao s delegacijom Hamasa: Fokus na Gazi i prekidu vatre

Hakan Fidan održao je u Ankari sastanak s predsjednikom Vijeća šure Hamasa Muhamedom Dervišom (Mohammed Darwish) i članovima njegove delegacije, prenijela je turska državna agencija Anadolu.

Glavna tema razgovora bila su najnovija dešavanja u Pojasu Gaze, kao i sigurnosna situacija u regiji Bliskog istoka.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima postizanja trajnog prekida vatre i nastavku diplomatskih napora usmjerenih ka smirivanju sukoba.

Poseban fokus stavljen je na dostavu humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu u Gazi, a sagovornici su razmatrali načine za omogućavanje brže i neometane distribucije pomoći ugroženim civilima.