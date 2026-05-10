Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"ZBOGOM DRONOVI"

Tramp objavio AI slike rata s Iranom: "Dronovi padaju kao leptiri"

Na mreži Truth Social dijelio sadržaj generisan vještačkom inteligencijom uz poruke o vojnoj snazi i kritike na račun Obame i Bajdena

Tramp objavio AI slike rata s Iranom: "Dronovi padaju kao leptiri". Truth Social

B. A.

prije 53 minute

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je niz sadržaja koji uključuju vještački generisane slike potencijalnog sukoba s Iranom, kao i političke poruke i snimke s golf događaja.

Nakon nekoliko sati neaktivnosti, Tramp je u subotu ponovo aktivirao profil i u kratkom vremenskom periodu objavio više od deset postova.

Među objavama su i AI generisane slike na kojima se prikazuju dronovi s iranskim zastavama kako padaju u more, uz opis da "padaju kao leptiri", kao i scena američkog ratnog broda koji ispaljuje laserske zrake prema nebu uz poruku "Zbogom, dronovi".

U narednim objavama Tramp je kritikovao bivše predsjednike Džoa Bajdena (Joe Biden) i Barak (Barack) Obama, tvrdeći da nisu adekvatno reagovali prema Iranu.

Takođe je podijelio grafiku koja prikazuje, kako je označeno, uništenu iransku pomorsku flotu u poređenju s netaknutom flotom u periodu prethodnih administracija, ponavljajući ranije tvrdnje o američkim vojnim operacijama.

Objave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između SAD i Irana, uz dodatne napetosti u području Hormuškog moreuza, ključne svjetske pomorske rute.

# AI
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
# RATNI SUKOBI
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.