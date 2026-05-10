Tramp objavio AI slike rata s Iranom: "Dronovi padaju kao leptiri"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je niz sadržaja koji uključuju vještački generisane slike potencijalnog sukoba s Iranom, kao i političke poruke i snimke s golf događaja.

Nakon nekoliko sati neaktivnosti, Tramp je u subotu ponovo aktivirao profil i u kratkom vremenskom periodu objavio više od deset postova.

Među objavama su i AI generisane slike na kojima se prikazuju dronovi s iranskim zastavama kako padaju u more, uz opis da "padaju kao leptiri", kao i scena američkog ratnog broda koji ispaljuje laserske zrake prema nebu uz poruku "Zbogom, dronovi".